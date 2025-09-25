Tragédia, szerzetesek haltak meg egy siklóbalesetben

Komoly tragédia rázta meg Srí Lankát, szerzetesek haltak meg egy siklóbalesetben.

Szerzetesek a baleset helyszínén - Fotó: AFP

A rendőrség közlése szerint a siklón 13 szerzetes utazott.

Az első megállapítások szerint a szerelvényt tartó drótkötél elszakadt, és a kocsi nagy sebességgel száguldott le a lejtőn, majd kisiklott és egy fába csapódott.

Külföldi szerzetesek is meghaltak

A baleset Srí Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyanában történt. A férfiak a helyi erdei kolostorból indultak útnak, egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak. A halálos áldozatok között volt egy indiai, egy orosz és egy román szerzetes is. További négy utas súlyosan, két szerzetes pedig könnyebben sérült meg a balesetben.

Szeptember elején Lisszabonban történt komoly siklóbaleset.