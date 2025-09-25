Hírlevél

Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Na Uyana

Tragédia, szerzetesek haltak meg egy siklóbalesetben

Hét buddhista szerzetes, köztük három külföldi vesztette életét egy siklóbalesetben Srí Lankán. A szerzetesek a Srí Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyana erdei kolostorból indultak útnak szerdán este, mert egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak.
Komoly tragédia rázta meg Srí Lankát, szerzetesek haltak meg egy siklóbalesetben.

Buddhist monks stand at the site of a cable car accident in Sri Lanka's north-western district of Kurunegala on September 25, 2025. Seven Buddhist monks, including three foreigners, were killed when their cable-pulled rail car snapped and crashed down a mountainside in north-western Sri Lanka, police said on September 25. (Photo by AFP), szerzetes
Szerzetesek a baleset helyszínén - Fotó: AFP

A rendőrség közlése szerint a siklón 13 szerzetes utazott. 

Az első megállapítások szerint a szerelvényt tartó drótkötél elszakadt, és a kocsi nagy sebességgel száguldott le a lejtőn, majd kisiklott és egy fába csapódott.

Külföldi szerzetesek is meghaltak

A baleset Srí Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyanában történt. A férfiak a helyi erdei kolostorból indultak útnak, egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak. A halálos áldozatok között volt egy indiai, egy orosz és egy román szerzetes is. További négy utas súlyosan, két szerzetes pedig könnyebben sérült meg a balesetben.

Szeptember elején Lisszabonban történt komoly siklóbaleset.

 

