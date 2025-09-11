Négy szexpóz, amit a szakértők kifejezetten ajánlanak 60 felett

A szex 60 felett sok pár számára új kihívásokat, de ugyanakkor új lehetőségeket is jelent. A MensHealth információi szerint bár az állóképesség, a hajlékonyság és a merevedés gyakran változik, a vágy és az öröm iránti igény nem múlik el. Szakértők szerint néhány apró módosítással a szeretkezés éppolyan teljes értékű lehet, mint fiatalabb korban.

A szex 60 felett más testhelyzeteket kívánhat de ugyanolyan élvezetes lehet

Fotó: Unsplash

Ajánlott pózok idősebb korban

1. Misszionárius póz módosítással

A klasszikus helyzet, ahol a férfi van felül, továbbra is előnyös, mivel a gravitáció segíti a véráramlást a péniszbe. Párnák használatával kényelmesebbé és könnyebbé tehető.

2. Kanálpóz

A férfi hátulról, oldalfekvésben öleli a partnert. Ez a testhelyzet kíméli az ízületeket, kevés mozgást igényel, mégis bensőséges és kényelmes.

3. Soft-entry technika

Ez különösen azoknak segíthet, akik nehezen tartják fenn az erekciót. A behatolás petyhüdt állapotban történik, majd a mozgás és a közelség segít fokozni az élvezetet. Síkosító használata javasolt.

4. Reggeli szeretkezés

A szakértők szerint a férfiak reggel tapasztalják a legerősebb erekciót, így ez a napszak ideális lehet a kiegyensúlyozott intim élethez.

Szex 60 felett – hogyan őrizhető meg az élvezet?

Az idő múlásával előfordulhat, hogy a férfiak merevedési zavarral szembesülnek, vagy a mozgás korlátozottabbá válik az ízületi problémák miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szex kevésbé lehetne élvezetes.