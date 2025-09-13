A-pont: titkos terület, ami mindent megváltoztathat a hálószobában

A szex élménye nem csupán a fizikai technikán múlik, hanem a kapcsolódáson, az önbizalmon és a nyitottságon is. Georgia Grace szexterapeuta új könyvében arra buzdít, hogy fedezzük fel az eddig kevéssé ismert „A-pontot”, értékeljük újra az előjáték szerepét, és merjünk kísérletezni a hálószobában – írja a The Sun.

Szex új szinten: az A-pont felfedezése új élményt adhat

Fotó: Unsplash

Szex új megközelítésben: az A-pont titka

Míg a G-pont régóta ismert, a szakértők szerint a hüvely mélyén található „A-pont” is kulcsszerepet játszhat a gyönyörben. Ez a terület a méhnyak közelében helyezkedik el, és újfajta élményt nyújthat a pároknak.

A jó szexhez vezető út gyakran az előjátéknál kezdődik. Nemcsak csók vagy simogatás lehet, hanem egy váratlan üzenet, egy sokatmondó pillantás vagy egy közös dal is. A szakértő szerint érdemes lassítani, fokozni az izgalmat, és az egész testet bevonni az élménybe.

A hálószoba élményeit feldobhatja egy személyre szabott „szex eszköztár”. Ez tartalmazhat párnákat, szemkötőt, érzékszervi játékokat, síkosítót vagy különféle segédeszközöket. A legfontosabb azonban mindig a kommunikáció marad: kérdezzük meg a másiktól, mi esik jól, és ne féljünk visszajelzést adni.