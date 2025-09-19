Vadítóan szexi rózsaszín ruciban mutogatja magát Kylie Jenner

A szexi Kylie Jenner újra letarolta a világot. Legújabb fotósorozatában Barbie-stílusú, élénk pink latex melltartót és feszülős szoknyát viselt, miközben dögös pózokban mutatta meg idomait.

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER

A szexi Kylie Jenner Barbie-babává változott

A csütörtökön megosztott kép-sorozatban a Khy márka alapítója, a szexi Kylie Jenner, igazi szépségként ragyogott. A merész, sokat mutató szettet tökéletesen passzoló manikűr és rózsás arcpiros egészítette ki.

Hosszú, sötét haját laza hullámokban viselte, amelyek vállára omlottak, miközben szexi pózokkal bűvölte el rajongóit.

Szexi fotók és feszülős pink latex Kylie Jenner gyurmázni való testén

Egy rövid videóban a Kylie Jenner formás derekát simogatta, miközben bemutatta a szett minden részletét.

Merész, vadítóan szexi fekete ruciban villantott Kylie Jenner.

Nem tudni, mennyire volt felszabadult a fotózás alatt, de annyi biztos: a szexi Kylie Jenner képei nemcsak a férfiakat bűvölik el, hanem a női rajongók is csodálattal figyelik magabiztos, virágzó szépségét.

Nem tudhatjuk, hogy mi volt a fotózás során, hogy mennyire viháncolt örömtelien ebben a szexi szettben, ruciban a férfiak legnagyobb örömére.

De az biztos, hogy a nők is élvezettel csodálják a csinos lány szexiségét, ahogy magabiztosan szexizik, mint valami folyamatosan egyre elbűvölőbb virág, amit minden egyes alkalommal, ha meglocsolnak, újabb és újabb szépséges szirmokat mutat meg világszép testéből.

Erről a Pagesix.com portál is beszámolt.