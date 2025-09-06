Erkölcstelen, a melleit mutogató tanár miatt robbant ki hatalmas botrány! - képek

Az internetet felrobbantotta a szexi tanárnő esete, akinek idomai és videói miatt egyre több szülő követel szigorúbb iskolai szabályokat.

A szexi tanárnő Amerikában és az interneten borzolja a kedélyeket Forrás: Képkivágás / Instagram

Szexi tanárnő idomai miatt robbant ki a botrány

Heves vitát váltott ki Amerikában Ms. Williams, akit a neten „Teacher Bae”-ként ismernek.

A szexi tanárnő szűk ruhákban, rövid szoknyákban és magassarkúban jár az iskolába, ahol gyerekeket tanít, ez pedig sok szülőnél kiverte a biztosítékot.

Szerintük az öltözék illetlen, kirívó, és egy iskolában semmi keresnivalója nincs.

Videóiban – amelyekkel több mint 70 ezer követőt szerzett – gyakran pózol az iskola folyosóin vagy a táblánál, miközben testhezálló ruhákat mutat be.

Egyik felvételén áttetsző szoknyát visel, másikon pedig formás alakjával és ringó hátsójával borzolja a szülők idegeit.

Többen azzal vádolták, hogy a „tanárok fetisizálására” építette fel az online hírnevét.

A felháborodott szülők sorra követelik, hogy az iskola szigorúbban ellenőrizze a tanárok öltözködését.

Jól nézel ki, de nem itt és nem most

– fakadt ki egy kommentelő. Mások szerint a tanárnő

szexinek próbál tűnni a gyerekek előtt,

ami elfogadhatatlan egy iskolában.

Williams mindezt tagadja, és egy videóban dühösen reagált:

Ti nyomorultak vagytok. Hagyjatok élni.

Rajongói azonnal védelmébe vették, szerintük a támadások oka valójában az, hogy telt idomokkal és formás alakkal rendelkezik. Sőt, néhány szülő dicsérte a munkáját, és azt kívánta, bárcsak gyermekük még mindig az ő osztályába járna.

A szokatlan esetről a Daily Star című bulvárlap számolt be.