Sokkoló bűncselekmény: csoportosan erőszakoltak meg egy nőt a templomkertben

A támadás szombatról vasárnapra virradó éjjel, éjfél és hajnali fél három között történt. A Thames Valley Police nyomozói tanúk jelentkezését kérik, különösen egy ismeretlen nőét, aki a jelek szerint megpróbált segíteni az áldozatnak. A szexuális erőszak mindenhol a világon közfelháborodást kiváltó bűncselekmények számít, ráadásul ez az eset egy templomkertben történt - írja a Guardian.

A szexuális erőszak óriási felháborodást váltott ki Banburyben (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Imádkoznak a szexuális erőszak áldozatáért

Az esetről DS Mark Personius nyomozó nyilatkozott.

Ez egy borzalmas bűncselekmény, amelynek elkövetőit mindenképpen azonosítani akarjuk. Különösen szeretném megszólítani azt a hölgyet, aki a jelek szerint segíteni próbált a sértettnek. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, mivel létfontosságú információi lehetnek

– mondta a nyomozó.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ellenőrizze a környéken házi kamerával, autós fedélzeti kamerával, vagy mobiltelefon kamerájával készített felvételeit, amelyek segíthetik a nyomozást. A templom vasárnapra tervezett szertartását törölték, az egyházközösség pedig közölte, hogy imádkoznak az áldozatért.

A helyi önkormányzati képviselő, Dr. Chukwudi Okeke is megszólalt az ügyben:

Tisztában vagyok vele, hogy az eset sokkolta a közösséget. Szeretném biztosítani a lakosokat arról, hogy a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy Banbury továbbra is biztonságos hely maradjon – nyilatkozta a képviselő.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az elkövetők számáról és kilétéről. A nyomozás folyamatban van.

