Szexbotrány után tiltanák a szexet az ügyvédek és gyakornokaik között

Harriet Harman, a Munkáspárt Lordok Házának tagja átfogó vizsgálatot vezetett, amely a szexuális kapcsolat és a zaklatás problémáit tárta fel az angliai és walesi ügyvédi kamarában.

A jelentés egyik legfontosabb ajánlása, hogy tiltsák be a szexuális kapcsolatokat a gyakornokok, illetve a kamarai munkatapasztalaton részt vevők és feletteseik között. Harman szerint ez kulcsfontosságú a ragadozó visszaélések megelőzésében, és súlyos kötelességszegésként kellene kezelni, szigorú szankciókkal.

A vizsgálatot egy botrány váltotta ki: Navjot „Jo” Sidhu KC ismert ügyvédet kizárták a kamarából szexuális visszaélések miatt.

A King’s Counsel (KC) cím – magyarul „a király ügyvédje / királyi tanácsos ügyvéd” – a brit jog egyik legmagasabb elismerése, amelyet az uralkodó adományoz a legkiválóbb jogászoknak.

Sidhu azonban visszaélt pozíciójával, és egy pályakezdő ügyvédnőt zaklatott, ügye jelenleg fellebbezés alatt áll.

Az eset rámutatott a szexuális visszaélések rendszerszintű problémáira a brit ügyvédi karban. Több gyakornok beszámolt arról, hogy feletteseik társasági eseményeken molesztálták őket. Volt, aki már a gyakornoki időszak első hetében szexuális ajánlatot kapott, mások pedig teljesen elkerülték a közösségi eseményeket, mert megalázónak és félelmet keltőnek érezték a zaklatást.

A panaszkezelési rendszer hiányosságai miatt az áldozatok többsége nem tett hivatalos bejelentést. Ehelyett informális csatornákon osztották meg egymás között a „ragadozó” ügyvédek nevét, miközben sok fiatal ügyvéd a bírák zaklató viselkedéséről is panaszkodott.

A vizsgálat 36 ajánlást fogalmazott meg, köztük egy új magatartási biztos kinevezését a zaklatási ügyek kezelésére. Harman hangsúlyozta: a kockázatnak az áldozatokról az elkövetőkre kell áttevődnie.

A Kamarai Tanács elnöke szerint ez a jelentés egyszeri lehetőséget kínál arra, hogy a brit ügyvédi kar végleg szakítson a hallgatás kultúrájával, és biztonságosabb munkakörnyezetet teremtsen – írja a The Guardian.