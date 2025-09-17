Hírlevél

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

15 éves mostohafiával feküdt le egy nő, férje buktatta le

Felelőtlen cselekménye következtében bíróság elé kellett állnia egy volt floridai ápolónőnek. Alexis Von Yates kétéves börtönbüntetést kapott szexuális visszaélés miatt, amit 15 éves mostohafiával szemben követett el.
A 35 éves nő tettét férje fedezte fel tavaly júliusban. A floridai bíróság szexuális visszaélés miatt a két év börtön mellett pártfogó felügyeltre kötelezte a vádlottat, valamint tíz év próbaidőt szabott ki - írja a New York Post

Két év börtönnel sújtották az egykori ápolót szexuális visszaélés miatt (illusztráció) – Fotó: Unsplash.
Még súlyosabb büntetést akartak a szexuális visszaélés miatt 

Szintén a büntetés része, hogy Alexis Von Yatesnek 200 óra közösségi munkát kell teljesítenie, és a bírósági költségeket is neki kell fizetnie. 

Eredetileg a bíróság súlyosabb büntetést szabott volna ki, de az áldozat szülőjének egyetértésével enyhítették az eredeti vádat. 

A bíróság ettől függetlenül hangsúlyozta a gyermek jogainak védelmét, Von Yatesnek pedig megtiltották, hogy a jövőben bármilyen kapcsolatba lépjen az áldozattal. A fiú anyja a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy a fiát Von Yates megsértette és kihasználta, a volt ápolónőt pedig „felelőtlen és megbánás nélküli” személynek nevezte.

Az ügy rávilágít a családon belüli szexuális visszaélések komolyságára. 

Nemrégen arról írt az Origo, hogy szexuális zaklatás miatt indult eljárás egy krikettsztár ellen. 

 

