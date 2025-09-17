15 éves mostohafiával feküdt le egy nő, férje buktatta le

A 35 éves nő tettét férje fedezte fel tavaly júliusban. A floridai bíróság szexuális visszaélés miatt a két év börtön mellett pártfogó felügyeltre kötelezte a vádlottat, valamint tíz év próbaidőt szabott ki - írja a New York Post.

Két év börtönnel sújtották az egykori ápolót szexuális visszaélés miatt (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Még súlyosabb büntetést akartak a szexuális visszaélés miatt

Szintén a büntetés része, hogy Alexis Von Yatesnek 200 óra közösségi munkát kell teljesítenie, és a bírósági költségeket is neki kell fizetnie.

Eredetileg a bíróság súlyosabb büntetést szabott volna ki, de az áldozat szülőjének egyetértésével enyhítették az eredeti vádat.

A bíróság ettől függetlenül hangsúlyozta a gyermek jogainak védelmét, Von Yatesnek pedig megtiltották, hogy a jövőben bármilyen kapcsolatba lépjen az áldozattal. A fiú anyja a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy a fiát Von Yates megsértette és kihasználta, a volt ápolónőt pedig „felelőtlen és megbánás nélküli” személynek nevezte.

Az ügy rávilágít a családon belüli szexuális visszaélések komolyságára.

