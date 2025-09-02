Szexuális zaklatás a forgatáson: szörnyű titkot árult el a gyönyörű színésznő

Emily Atack, a The Rivals és a The Inbetweeners színésznője, korábban már beszélt arról, hogy online volt része szexuális zaklatásban, de nemrég elárulta, hogy forgatás közben is szembesült már szörnyűségekkel.

Szexuális zaklatás áldozata lett a színésznő a forgatáson - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A színésznő most a televíziós viselkedés megváltoztatását szorgalmazza. Szerinte az intimitáskoordinátorok alkalmazása védelmet és fontos támogatást jelent a szex- és meztelenjelenetek forgatásakor.

A 35 éves Emily 2023-ban egy BBC-dokumentumfilmet is készített az online szexuális zaklatásról. Az Emily Atack: Asking For It? című filmben azt vizsgálta, hogy miért zaklatták nap mint nap a közösségi médiában, és megpróbálta megérteni, miért hárítják olyan gyakran az áldozatokra a felelősséget a nem kívánt szexuális figyelemért - írja a Mirror.

Amikor a Radio Times megkérdezte, hogy szeretne-e még egy dokumentumfilmet készíteni, Emily azt mondta: „Igen, szeretnék egyet az intimitáskoordinátorokról, és hamarosan beszélgetéseket fogok kezdeni róla. Az intimitáskoordinátorok támogatást nyújtanak, ha kellemetlenül érzed magad, akár férfi vagy, akár nő”.

Szexuális zaklatás a forgatáson és a záróbulin

Pályafutásom során szexuálisan bántalmaztak a munkahelyemen, akár a forgatáson, akár egy záróbulin

- mondta a színésznő, majd hozzátette: „A #MeToo mozgalom óta pedig azt mutatja, hogy az emberek odafigyelnek a problémára, és hogy változtatni kell ezeken a viselkedésen a forgatásokon.”

Emily tavaly júniusban szülte meg fiát, Barneyt, idén pedig egy pszichológiai drámában, a The Rumourban szerepel, egy feszült házasságban élő anyát alakítva. A forgatás mindössze 11 héttel Barney születése után kezdődött Budapesten, és fia, valamint vőlegénye, Alistair Garner is csatlakozott hozzá Magyarországon. A sztár elmondása szerint az élmény segített neki abban, hogy magabiztosabban tudja összeegyeztetni a munkát és a családdal töltött időt.

A színésznő házába pár éve betörtek, és arról is írtunk, hogy perverz üzeneteket kapott, miután egy fotóját egy pornóoldal is megosztotta a Twitteren.