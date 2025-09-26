Intim videókkal zsarolták áldozataikat – több száz csalót fogtak el

Az Interpol koordinálásával, brit támogatással zajló akció célja az volt, hogy felszámolja azokat a bűnbandákat, amelyek közösségi médián és digitális platformokon keresztül zsarolták és verték át az embereket. A szexuális zsarolás mellett randicsalás és más online bűncselekmények is a bűnszervezetek módszerei között szerepeltek, a kár pedig milliókra rúgott.

Szexuális zsarolás és online randicsalás miatt 260 gyanúsítottat tartóztattak le Afrikában

Fotó: Illusztráció (Anete Lusina/Pexels)

Szexuális zsarolás és randicsalás

Az akcióban összesen 14 afrikai ország vett részt, ahol 260 gyanúsítottat tartóztattak le szexuális zsarolás és online szerelmi csalás miatt. A nyomozás során több mint 1 400 áldozatot azonosítottak Ghánában, Kenyában, Angolában, Szenegálban és Elefántcsontparton. A kár összege elérte a 2,8 millió dollárt (940 millió forint).

Meztelen fotókkal zsarolnak a nigériai csalók – egy férfi öngyilkos lett miatta.

A hatóságok 835 készüléket, SIM-kártyákat, USB-meghajtókat és hamis iratokat foglaltak le, valamint 81 bűnszervezetet számoltak fel.

Ghánában 68 embert vettek őrizetbe, ahol a csalók titokban készített intim felvételekkel kényszerítettek ki pénzt, vagy hamis vám- és szállítási díjakat szedtek. Szenegálban 22 gyanúsított bukott le, akik hírességek nevében követtek el szerelmi csalásokat, 120 áldozatot megkárosítva. Elefántcsontparton 24 ember ellen indult eljárás, itt 809 áldozatot azonosítottak, akiket nyilvános megszégyenítéssel fenyegettek.

Randi csalók letartóztatása Afrikában

Az afrikai csalók kifinomult módszerekkel dolgoztak: hamis profilokkal, manipulációval és hamis iratokkal rejtették valódi kilétüket. A bűnszervezet így hosszú ideig tudta folytatni a tevékenységét. Az Interpol kiemelte: a szexuális zsarolás és a randicsalás nemcsak anyagi kárt okoz, hanem súlyos pszichológiai traumát is.

A szakértők szerint az online randicsalások ugrásszerűen terjednek Afrikában, ezért a kiberbűnözés elleni közös fellépés létfontosságú.

A randi csalók letartóztatása és a bűnszervezetek felszámolása azt mutatja, hogy nemzetközi összefogással hatékonyan lehet fellépni a digitális bűnözés ellen – írja a BBC.