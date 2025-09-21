Hátborzongató látvány vagy turisztikai csoda? Ez a Baba-sziget története

Hírlevél

Ismerje meg Mexikóváros Baba-szigetét, ahol több mint 1500 baba lóg a fákról. A sziget hátborzongató legendája Julian Santana tragikus történetére vezethető vissza, és mára egy világhírű turisztikai látványosság.
A mexikóvárosi sziget különlegessége, hogy több mint 50 évvel ezelőtt egy tragikus esemény miatt kezdődött. Julian Santana nevű farmer állítólag egy megfulladt lányt talált a sziget körüli folyóban, ami mély nyomot hagyott benne. A legenda szerint Santana a lány szelleme miatt kezdett babákat akasztani a fákra, néha megrongálva azokat, hogy elűzze a kísértést.

sziget, An old and deteriorated doll head hangs on a stick at Isla de las Munecas (Island of the Dolls) in Xochimilco, Mexico on September 10, 2025. Naked or tattered plastic bodies hang from ancient trees. Severed heads, glass eyes staring at visitors. The macabre Island of the Dolls in Mexico City frightens many, but fascinated Lady Gaga and Tim Burton.. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Baba a rejtélyes szigeten - Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Az idő előrehaladtával egyre több baba került a fákra, és a gyűjtemény 2001-ben, Santana haláláig folyamatosan bővült. A tragédia ellenére a sziget mára turisztikai látványossággá vált, amely kíváncsivá teszi a látogatókat szerte a világon.

A Baba-sziget – hátborzongató történet és turisztikai vonzerő

A sziget ma már nemcsak a helyiek, hanem hírességek (például Lady Gaga) figyelmét is felkeltette, akik videóklipjeikhez keresnek különleges helyszíneket. 

Bár a látvány elsőre ijesztő lehet, a Baba-sziget története a mexikóvárosi legendák egyik legérdekesebb fejezete, amely a látogatók számára egyszerre nyújt borzongást és kíváncsiságot.

An old and deteriorated doll hangs on a stick at Isla de las Munecas (Island of the Dolls) in Xochimilco, Mexico on September 10, 2025. Naked or tattered plastic bodies hang from ancient trees. Severed heads, glass eyes staring at visitors. The macabre Island of the Dolls in Mexico City frightens many, but fascinated Lady Gaga and Tim Burton.. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Baba a rejtélyes szigeten - Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A Baba-sziget története és a fákon lógó babák emlékeztetnek arra, hogyan fonódik össze a tragédia és a turizmus, valamint hogy egy szigeten milyen különleges módon örökítődhet meg a múlt.

Ha hazai terepen vágyunk a borzongásra, az Origo.hu összegyűjtötte a legkísértetiesebb helyeket Magyarországon.

 

