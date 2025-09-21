Hátborzongató látvány vagy turisztikai csoda? Ez a Baba-sziget története

A mexikóvárosi sziget különlegessége, hogy több mint 50 évvel ezelőtt egy tragikus esemény miatt kezdődött. Julian Santana nevű farmer állítólag egy megfulladt lányt talált a sziget körüli folyóban, ami mély nyomot hagyott benne. A legenda szerint Santana a lány szelleme miatt kezdett babákat akasztani a fákra, néha megrongálva azokat, hogy elűzze a kísértést.

Baba a rejtélyes szigeten - Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Az idő előrehaladtával egyre több baba került a fákra, és a gyűjtemény 2001-ben, Santana haláláig folyamatosan bővült. A tragédia ellenére a sziget mára turisztikai látványossággá vált, amely kíváncsivá teszi a látogatókat szerte a világon.

A Baba-sziget – hátborzongató történet és turisztikai vonzerő

A sziget ma már nemcsak a helyiek, hanem hírességek (például Lady Gaga) figyelmét is felkeltette, akik videóklipjeikhez keresnek különleges helyszíneket.

Bár a látvány elsőre ijesztő lehet, a Baba-sziget története a mexikóvárosi legendák egyik legérdekesebb fejezete, amely a látogatók számára egyszerre nyújt borzongást és kíváncsiságot.

A Baba-sziget története és a fákon lógó babák emlékeztetnek arra, hogyan fonódik össze a tragédia és a turizmus, valamint hogy egy szigeten milyen különleges módon örökítődhet meg a múlt.

