Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Elképesztő optikai illúzió terjed: ön milyen színeket lát a képen?

Az internetet ismét meghódította egy optikai illúzió, amely emberek ezreit készteti vitára. A jelenség középpontjában a színek állnak: a nézők egyszerű pontokat látnak, ám nem tudnak megegyezni abban, hogy azok kékek vagy lilák.
A Harvard Medical School egyik kutatója, Dr. Hinnerk Schulz-Hildebrandt alkotta meg a különleges illúziót. A képen kilenc pont szerepel egy sötétlila háttéren. A színeket a nézők egy része kéknek, mások lilának érzékelik őket – sőt, van, aki azt tapasztalja, hogy a „lila” pont folyamatosan vándorol a tekintete nyomán. A tudós magyarázata szerint a pontok valójában mind lilák, de a háttér és a fókuszálás miatt a látásunk kéknek mutatja azokat, amelyek nem a közvetlen figyelmünk középpontjában vannak.

Színek illúziója: kék  vagy lila? 
Fotó: Pexels

Hogyan működik az illúzió?

Az optikai hatás lényege, hogy szemünk fényérzékeny receptorai (S-, M- és L-kúpok) nem egyetlen hullámhosszhoz kötötten érzékelik a lilát, hanem az agyunk „állítja elő” a színt a vörös és a kék fény kombinációjából. Ez teszi a lilát instabil színérzékeléssé. Ezért történik, hogy amikor egy pontra fókuszálunk, az lila marad, míg a többi kéknek tűnik.

A színek és az optikai illúziók pszichológiája

Az illúzió több változatban is elkészült: van, ahol 360 pont jelenik meg, máshol egy egész vers „tűnik el”, miközben csak a fókuszált szó marad lilán olvasható. Ez a jelenség jól mutatja, mennyire befolyásolható az emberi agy a színek és a kontrasztok által. Hasonló elven működött a világhírű kék-fekete ruha illúziója is, amelyet sokan arany-fehérnek láttak.

@museumofillusionsbp A klasszikus dilemma visszatér! És megoldása most sincs. Vagy mégis? Szerinted milyen színű ez a ruha? Írd meg kommentben, hogy miért kék-fekete! | #illúzió #illúziókmúzeuma #kékfekete #fehérarany #ruha #varázslat #optikaicsalódás ♬ eredeti hang - Illúziók Múzeuma Budapest

A kutatás arra is rávilágít, hogy a színek érzékelése nem csupán fizikai, hanem pszichológiai folyamat is. A környezet, a megvilágítás és a fókusz mind-mind megváltoztathatják, hogy mit látunk – és ezért fordulhat elő, hogy ugyanazt a képet két ember teljesen más színben érzékeli.

 

