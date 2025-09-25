A nők titkos gyilkosa: az orvosok is alig ismerik fel

Egy újabb orvosi kutatás szerint a szívroham nőknél nem mindig a megszokott módon alakul ki. A szívroham rejtett okai sok esetben megnehezítik a diagnózis felállítását, így a helyes kezelés is veszélybe kerülhet.

A szívroham nőknél több rejtett okra vezethető vissza (illusztráció)

Fotó: Illusztráció (Mikhail Nilov/Pexels)

Szívroham nőknél és férfiaknál

Egy friss amerikai kutatás 15 év adatait elemezte, összesen 1 474 szívroham esetét vizsgálva. Az eredmények szerint a férfiaknál az esetek 75 százalékát érelmeszesedés okozza, míg a szívroham nőknél sokkal gyakrabban vezethető vissza alternatív tényezőkre. A 65 év alatti nők körében az esetek több mint fele olyan rejtett okok miatt következett be, mint az embólia vagy a spontán koszorúér-repedés (SCAD).

Feltárták a szívinfarktus rejtett okát

A SCAD hatszor gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál, és rendkívül veszélyes. Mivel gyakran félrediagnosztizálják, előfordulhat, hogy a betegeket indokolatlan stent-beültetéssel kezelik. Ez nemcsak hatástalan, hanem káros is lehet, ha a szívroham rejtett okai maradnak kezeletlenül. A kutatás szerint a pontos diagnózis ezért életmentő jelentőségű.

A szívroham miértjének megértése legalább olyan fontos, mint a kezelése – hiszen ez jelentheti a különbséget a felépülés és az ismétlődés között

– mondta Claire Raphael, a kutatás vezető szerzője.

Egyre több infarktus fordul elő egészséges embereknél

A szakértők kiemelték: a tünetek felismerése létfontosságú. A mellkasi fájdalom, a légszomj vagy a szokatlan fáradtság mind figyelmeztető jelek lehetnek. A megelőzésben az egészséges életmód, a rendszeres szűrések és a krónikus betegségek nyomon követése játszanak kulcsszerepet.

A független szakértők szerint senki nincs teljes biztonságban:

a szívroham nőknél még a fiatal, egészséges pácienseket is érintheti. Ezért a figyelem, a tudatosság és a megfelelő diagnózis minden életet megváltoztathat.

A kutatásról a Fox News is beszámolt.