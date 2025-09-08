Négy évig élt a vadonban a gyerekeivel egy szökevény, tragédia lett a vége

Új-Zéland elhagyatott erdeiben, ahol a köd titokként ült meg a fák között, egy férfi éveken át bujkált három gyerekével. A férfi – Tom Phillips – egyszerre volt túlélő és körözött bűnöző. A szökevény apa története hétfő hajnalban ért véget, amikor egy bolt kifosztása közben lövöldözésbe keveredett a rendőrökkel.

Az új-zélandi vadonba vitte gyerekeit a szökevény férfi (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Szökevény a vadonban

2021 karácsonya előtt tűnt el Phillips három gyermekével: a 9 éves Emberrel, a 10 éves Maverickkel és a 12 éves Jaydával. Egy veszekedés után fogta őket, és bevitte őket a vadonba. Onnantól csak találgatások maradtak: élnek? éheznek? Meghaltak?

2025 szeptemberének egyik hajnalán Phillips ismét megpróbált betörni egy boltba Piopióban. Quaddal érkezett, majd lopott zsákmánnyal távozott.

A rendőrök szöges akadállyal állták útját. Amikor a quad megállt, Phillips visszafordult, majd közelről tüzet nyitott.

Fugitive father on run with 3 kids in wilderness for 4 years shot dead during shootout with New Zealand cops https://t.co/oXN9cIrfvD pic.twitter.com/5e79eanXzh — New York Post (@nypost) September 8, 2025

A válasz hamarosan megérkezett.

Lövések repesztették szét a hajnali csendet, és a szökevény holtan terült el a földön. Hiába próbálták újraéleszteni, már nem volt visszaút. A szökevény férfit lelőtték a rendőrök.

Egy rendőr súlyosan megsérült – fején és vállán találta el a golyó. Az egyik gyermeket a helyszínen találták meg, fegyverekkel együtt. A másik kettő sorsa egyelőre ismeretlen: a vadon nyelte el őket, vagy még mindig bujkálnak valahol?

Missing kids found alive after four years on the run as fugitive dad shot deadhttps://t.co/bZZrmi9rBe pic.twitter.com/TqQzviT6gp — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 8, 2025

A gyerekek anyja, akit csak Cat néven emlegetnek, most egyszerre érzi a megkönnyebbülést és a gyászt. Egy lépéssel közelebb került, hogy visszakapja gyermekeit.

Az esetről a New York Post számolt be.