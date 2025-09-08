Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

szökevény

Négy évig élt a vadonban a gyerekeivel egy szökevény, tragédia lett a vége

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédiával ért véget egy új-zélandi férfi élete, aki a vadonba vitte gyermekeit, majd éveken keresztól bujkált ott. A szökevény apát lövöldözés közben lőtték le a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szökevénygyermekÚj-Zéland

Új-Zéland elhagyatott erdeiben, ahol a köd titokként ült meg a fák között, egy férfi éveken át bujkált három gyerekével. A férfi – Tom Phillips – egyszerre volt túlélő és körözött bűnöző. A szökevény apa története hétfő hajnalban ért véget, amikor egy bolt kifosztása közben lövöldözésbe keveredett a rendőrökkel.

vadon, szökevény
Az új-zélandi vadonba vitte gyerekeit a szökevény férfi (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Szökevény a vadonban

2021 karácsonya előtt tűnt el Phillips három gyermekével: a 9 éves Emberrel, a 10 éves Maverickkel és a 12 éves Jaydával. Egy veszekedés után fogta őket, és bevitte őket a vadonba. Onnantól csak találgatások maradtak: élnek? éheznek? Meghaltak?

2025 szeptemberének egyik hajnalán Phillips ismét megpróbált betörni egy boltba Piopióban. Quaddal érkezett, majd lopott zsákmánnyal távozott. 

A rendőrök szöges akadállyal állták útját. Amikor a quad megállt, Phillips visszafordult, majd közelről tüzet nyitott.

A válasz hamarosan megérkezett. 

Lövések repesztették szét a hajnali csendet, és a szökevény holtan terült el a földön. Hiába próbálták újraéleszteni, már nem volt visszaút. A szökevény férfit lelőtték a rendőrök.

Egy rendőr súlyosan megsérült – fején és vállán találta el a golyó. Az egyik gyermeket a helyszínen találták meg, fegyverekkel együtt. A másik kettő sorsa egyelőre ismeretlen: a vadon nyelte el őket, vagy még mindig bujkálnak valahol?

A gyerekek anyja, akit csak Cat néven emlegetnek, most egyszerre érzi a megkönnyebbülést és a gyászt. Egy lépéssel közelebb került, hogy visszakapja gyermekeit.

Az esetről a New York Post számolt be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!