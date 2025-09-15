Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

szőlőtermelő

Brutális szőlőlopás: óriási kár érte a borászatokat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csaknem nyolcezer négyzetméterről szőlőt loptak el a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik borvidékén. A szőlőlopás több ezer eurós veszteséget okozott a helyi borászatoknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szőlőtermelőNémetországlopás

Csaknem 8000 négyzetméteren tolvajok szüretelték le a szőlőt a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik borvidékén - közölte a német rendőrség vasárnap.

szőlőlopás
Szőlőlopás miatt hatalmas veszteséget szenvedtek a gundheimi borászatok
Fotó: Unsplash

Szőlőlopás miatt hatalmas kárt szenvedtek a borászatok

A tájékoztatás szerint a rizling és sauvignon blanc szőlőfajták nagy mennyiségének ellopásával a Worms melletti Gundheim település két borászatát érte több ezer eurós kár. A rendőrség szerint az elkövetők "nagyon hozzáértően jártak el". 

A lopott áru mennyiségéből kiindulva megállapítható, hogy egy nagy vagy több járművet is használtak

 - tették hozzá. 
A lopást a borászatok dolgozói fedezték fel, amikor éppen meg akarták kezdeni a szüretet. A bűncselekményt szeptember 6. és 14. között követhették el.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!