Brutális szőlőlopás: óriási kár érte a borászatokat

Csaknem 8000 négyzetméteren tolvajok szüretelték le a szőlőt a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik borvidékén - közölte a német rendőrség vasárnap.

Szőlőlopás miatt hatalmas veszteséget szenvedtek a gundheimi borászatok

Fotó: Unsplash

A tájékoztatás szerint a rizling és sauvignon blanc szőlőfajták nagy mennyiségének ellopásával a Worms melletti Gundheim település két borászatát érte több ezer eurós kár. A rendőrség szerint az elkövetők "nagyon hozzáértően jártak el".

A lopott áru mennyiségéből kiindulva megállapítható, hogy egy nagy vagy több járművet is használtak

- tették hozzá.

A lopást a borászatok dolgozói fedezték fel, amikor éppen meg akarták kezdeni a szüretet. A bűncselekményt szeptember 6. és 14. között követhették el.

