Beperelte szomszédját, most neki kell eladnia a házát – ezt a hibát soha ne kövesse el!

Egy ártatlannak tűnő kerítésépítés indította el azt a végzetes eseménysort, ami két szomszéd életét is gyökeresen megváltoztatta. A szomszéd vita évekig tartott, a végén pedig egy 76 éves nyugdíjas nőnek el kellett adnia otthonát, hogy ki tudja fizetni a több mint 113 ezer fontos jogi költségeket.
Egy 76 éves nyugdíjas nő, Jenny Field kénytelen eladni 420 ezer font értékű lakását, mert egy évekig húzódó szomszéd vita után elvesztette a pert a mellette élő Pauline Clarkkal szemben. A bíróság döntése szerint 113 ezer fontos jogi költséget kell kifizetnie, miután a nézeteltérés egy mindössze 30 centis földsáv miatt robbant ki 2020-ban, amikor Clark lebontotta és újjáépítette a kerítést a két ház között – írja a DailyNews.

A szomszéd vita végül a nyugdíjas nő 420 ezer fontos otthonába került
A szomszéd vita végül a nyugdíjas nő 420 ezer fontos otthonába került Fotó:Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Egy makacs szomszéd vita hat számjegyű adósságot hozott

Field ezt vitatta, saját munkásokat fogadott, hogy visszaszerezze a szerinte jogosan hozzá tartozó területet – ez vezetett a bírósági ügyhöz. A bíróság végül Clarknak adott igazat, és kártérítést ítélt meg neki, de a szomszédja folyamatos fellebbezései miatt az eredetileg kb. 14 ezer fontos költség mára hat számjegyű tartozássá duzzadt.

A bíró most elrendelte Field házának kényszerértékesítését, mivel a nő máshogyan nem tudná törleszteni a költségeket. 

Pauline Clark, a szomszéd, úgy nyilatkozott: „Pokolra kerültem és vissza” a hosszú pereskedés alatt, amely nemcsak anyagi, hanem lelki megpróbáltatással is járt.

