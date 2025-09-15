Magát akarta megölni, azonban szomszédját zúzta halálra

Az eset a Via Fratelli di Dio utcában történt, a Baggio városrészben, este 6 óra körül. A férfi átmászott az erkély korlátján, majd a mélybe vetette magát, és a ház belső udvarában lévő szomszédjára zuhant. A nőhöz, Francesca Mannóhoz perceken belül kiérkeztek a mentők, de minden próbálkozás ellenére már nem tudták megmenteni az életét – közölte a Daily Mail a milánói tragédia kapcsán.

A Carabinieri több egysége is kivonult, miután szomszédjára zuhant a férfi (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Szomszédjára zuhant, súlyos állapotban került kórházba

A férfi túlélte a zuhanást, súlyos lábtörésekkel és több sérüléssel a Niguarda kórház sürgősségi osztályára szállították. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.

A helyszínre a Carabinieri több egysége is kivonult, köztük a Mobil Rádiós Egység és a San Cristoforo állomás rendőrei, Paolo Franchina parancsnok vezetésével.

A hatóságok először azt feltételezték, hogy kettős öngyilkosságról van szó, ám a nyomozás során kiderült: a két ember között nem volt rokoni kapcsolat, csupán ugyanabban a házban laktak.

Az ügyészség a 70 éves férfi ellen gondatlan emberölés miatt emelt vádat.

Öt éve Budapesten is történt hasonló eset, amiről az Origo is beszámolt.