Izzik a levegő a Baywatch szívtiprója és a Vámpírnaplók szexi sztárja között

A Baywatch sztárja, Zac Efron és a Vámpírnaplók csaja, a szexi Nina Dobrev fürdőruhában, egy luxusjachton kavarták fel az állóvizet. A sztárpletyka szerint a két híresség flörtölése minden eddiginél látványosabb volt. Nina Dobrev és egykori párja Shaun White öt év után külön utakon folytatják. A szakítás közös döntés volt, amelyet nehéz szívvel, de kölcsönös tisztelettel hoztak meg.
Nina Dobrev fekete csipkés, kivágott fürdőruhában mutatta meg hibátlan alakját, Zac Efron pedig szinte szándékosan villantotta meg kockás hasizmait a hullámok között. A rajongók szerint az olasz nyár forrósága sem volt képes felülmúlni a két sztár közötti vibrálást.
A társaságban ott volt Chace Crawford is, de a figyelem középpontjában a szexi Nina Dobrev és Zac Efron maradtak. A közösségi oldalakon azonnal beindult a kommentáradat: volt, aki rögtön randit vizionált, mások egyszerűen csak élvezték a két szépség közötti kémiát.
Erről beszámolt a Daily Mail.