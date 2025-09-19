Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Zac Efron

Izzik a levegő a Baywatch szívtiprója és a Vámpírnaplók szexi sztárja között

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zac Efron és Nina Dobrev együtt élvezték az olasz luxusjacht nyaralást. A szépség és a hollywoodi szívtipró látványosan egymásra hangolódtak a mediterrán tengerparton. Újabb sztárpletyka tartja lázban a rajongókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zac EfronVámpírnaplószexiNina Dobrevsztár

A Baywatch sztárja, Zac Efron és a Vámpírnaplók csaja, a szexi Nina Dobrev fürdőruhában, egy luxusjachton kavarták fel az állóvizet. A sztárpletyka szerint a két híresség flörtölése minden eddiginél látványosabb volt. Nina Dobrev és egykori párja Shaun White öt év után külön utakon folytatják. A szakítás közös döntés volt, amelyet nehéz szívvel, de kölcsönös tisztelettel hoztak meg.

sztárpletyka, Shaun White és Nina Dobrev
Sztárpletyka Shaun White és Nina Dobrev szakítottak.
Fotó: Getty Images

Sztárpletyka Nina Dobrev újabb vad kalandjáról

Nina Dobrev fekete csipkés, kivágott fürdőruhában mutatta meg hibátlan alakját, Zac Efron pedig szinte szándékosan villantotta meg kockás hasizmait a hullámok között. A rajongók szerint az olasz nyár forrósága sem volt képes felülmúlni a két sztár közötti vibrálást.

A társaságban ott volt Chace Crawford is, de a figyelem középpontjában a szexi Nina Dobrev és Zac Efron maradtak. A közösségi oldalakon azonnal beindult a kommentáradat: volt, aki rögtön randit vizionált, mások egyszerűen csak élvezték a két szépség közötti kémiát.
Erről beszámolt a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!