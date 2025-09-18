Hírlevél

Hihetetlen videókon a francia tüntetések káosza

39 perce
Több százezren vonultak utcára csütörtökön Franciaországban, hogy tiltakozzanak a tervezett megszorítások ellen. A sztrájk miatt az ország szinte megbénult, Párizsban és más nagyvárosokban teljesen leállt a közlekedés és véres utcai harcok alakultak ki.
Több százezer munkavállaló vesz részt a sztrájkban Franciaország-szerte, miután a szakszervezetek egynapos tüntetést hirdettek a költségvetési megszorítások ellen. A belügyminisztérium szerint 500 ezren, a szakszervezetek szerint viszont egymillióan csatlakoztak a tiltakozáshoz. A hatóságok 80 ezer rendőrt vezényeltek ki az utcákra, hogy megfékezzék az erőszakot – írja a BBC.

sztrájk
80 ezer rendőr próbálja megfékezni a sztrájkot
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Könnygáz és összecsapások

A főváros központjában könnygázt vetettek be a rohamrendőrök, miután demonstrálók üzleteket rongáltak meg. A sztrájk során több nagyvárosban véres összecsapások alakultak ki, és több mint 140 embert őrizetbe vettek.

Megbénult az ország

A párizsi metróvonalak többsége zárva maradt, az utakat barikádokkal torlaszolták el. Az iskolák és egyetemek előtt diákok blokádot szerveztek, miközben a tanárok harmada megtagadta a munkát. A patikusok 98%-a is csatlakozott a tiltakozáshoz, így szinte az összes gyógyszertár zárva tartott.

Politikai káosz lett úrrá

A közelmúltban bukott meg François Bayrou kormánya a 44 milliárd eurós megszorítások miatt. Utódja, Sébastien Lecornu próbál egyezséget kötni, de a parlament megosztott, és a hatalmas államadósság továbbra is nyomás alatt tartja az országot.

Képeken a forrongó tömeg

Galéria: Sztrájk Franciaországban
Tüntetők Saint-Denis de La Réunion utcáin, a franciaországi Réunion szigetén

 

