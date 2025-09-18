Hihetetlen videókon a francia tüntetések káosza

Több százezer munkavállaló vesz részt a sztrájkban Franciaország-szerte, miután a szakszervezetek egynapos tüntetést hirdettek a költségvetési megszorítások ellen. A belügyminisztérium szerint 500 ezren, a szakszervezetek szerint viszont egymillióan csatlakoztak a tiltakozáshoz. A hatóságok 80 ezer rendőrt vezényeltek ki az utcákra, hogy megfékezzék az erőszakot – írja a BBC.
A főváros központjában könnygázt vetettek be a rohamrendőrök, miután demonstrálók üzleteket rongáltak meg. A sztrájk során több nagyvárosban véres összecsapások alakultak ki, és több mint 140 embert őrizetbe vettek.
A párizsi metróvonalak többsége zárva maradt, az utakat barikádokkal torlaszolták el. Az iskolák és egyetemek előtt diákok blokádot szerveztek, miközben a tanárok harmada megtagadta a munkát. A patikusok 98%-a is csatlakozott a tiltakozáshoz, így szinte az összes gyógyszertár zárva tartott.
A közelmúltban bukott meg François Bayrou kormánya a 44 milliárd eurós megszorítások miatt. Utódja, Sébastien Lecornu próbál egyezséget kötni, de a parlament megosztott, és a hatalmas államadósság továbbra is nyomás alatt tartja az országot.