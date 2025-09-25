Halálos szuperbaktérium terjed, egyre több az áldozat

Az úgynevezett NDM-termelő karbapenem-rezisztens Enterobacterales (NDM-CRE) a legsúlyosabb baktériumok közé tartozik. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) most arra figyelmeztetett, hogy aggasztó mértékben nő az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktérium okozta fertőzések száma az országban. A CDC adatai szerint az esetek száma 2019 és 2023 között több mint 460 százalékkal emelkedett.

A szuperbaktérium szinte minden antibiotikumot hatástalanít (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Folyamatosan alkalmazkodó szuperbaktérium

Az említett baktérium különösen veszélyes, mert húgyúti fertőzést, tüdőgyulladást, véráram- és seb-fertőzést is okozhat, és gyakran halálos kimenetelű. Már 2020-ban is mintegy 12 700 fertőzést és 1 100 halálesetet hoztak összefüggésbe vele, de a mostani hullám ennek a többszörösét eredményezheti. Az NDM-enzim (New Delhi metallo-beta-lactamase) szinte minden antibiotikumot hatástalanná tesz, így az orvosok számára a megfelelő kezelés kiválasztása rendkívül nehézzé vált.

Ez az éles növekedés azt jelenti, hogy egyre szűkülnek a lehetőségeink a legsúlyosabb bakteriális fertőzések kezelésére – mondta Danielle Rankin, a CDC epidemiológusa.

Marc Siegel amerikai orvos „nagyon aggasztó trendnek” nevezte a helyzetet, amelyet szerinte az antibiotikumok túlhasználata is táplál. „Nincs elég új gyógyszerünk, mert nem elég nyereséges a fejlesztésük” – tette hozzá.

David Perlin, a New Jersey-i Hackensack Meridian kutatóközpont vezetője kiemelte: a szuperbaktérium „folyamatosan alkalmazkodik”, és különösen veszélyes azokra a betegekre, akiknek legyengült az immunrendszere.

Bár léteznek újabb antibiotikumok, például a ceftazidime-avibactam vagy a meropenem-vaborbactam, ezek száma és hatékonysága korlátozott. A szakértők a gyors diagnózis és a kórházi fertőtlenítés fontosságát hangsúlyozzák.

A kulcs az időben történő felismerés és a higiénia. Minél előbb azonosítjuk a kórokozót, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre – figyelmeztetett Siegel.

Az Origo tavaly arról írt, hogy magyar kutatók óriási áttörést értek el a szuperbaktériumokkal kapcsolatban.