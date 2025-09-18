Itt az új csodatabletta, amivel hipp-hopp lefogyhatunk

Sokaknak nyújthat megoldást és adhat reményt az az új fogyókúrás tabletta, amit az Eli Lilly nevű vállalat fejlesztett ki.

Az Eli Lilly által kifejlesztett új tabletta sok túlsúlyos ember gondját megoldhatja

Fotó: Flickr

A kilók elleni harc emberek millióink a csatája világszerte nap mint nap.

Az amerikai gyógyszeripari vállalat 72 héten át tartó, több mint 3000 felnőtt bevonásával zajló klinikai vizsgálata során a legmagasabb, napi 36 mg-os adag mellett a résztvevők átlagosan 11,2 százalékot fogytak.

A legnagyobb dózist szedők között az emberek több mint a fele (54,6 százalék) legalább 10 százaléknyi súlycsökkenést ért el, 36 százalékuk legalább 15 százalékot, míg 18,4 százalékuk akár 20 százaléknál is többet fogyott.

Emellett a kezelés javította a vérnyomást és a koleszterinszintet, valamint csökkentette a derékbőséget – írja a The Guardian.

A tabletta már gyártásba került

Az orforglipron nevű pirula egyik legnagyobb előnye, hogy tabletta formában érhető el, így könnyebb a napi szedése és nem igényel orvosi beavatkozást, ellentétben az injekciós készítményekkel.

Ez a könnyű alkalmazhatóság mellett várhatóan költséghatékonyabb és szélesebb körben hozzáférhető lesz, különösen olyan területeken, ahol az injekciós kezelések nehezebben elérhetők vagy kevésbé praktikusak.

Bár az orforglipron még nem kapott hivatalos engedélyt az Egyesült Államokban vagy más országokban, az Eli Lilly be fogja nyújtani a szükséges kérelmeket. A cégnél olyannyira biztosak a dolgukban, hogy a szer gyártását már meg is kezdték az USA-ban. Ha tényleg olyan jó, mint állítják, akkor milliók fogyhatnak le vele világszerte.