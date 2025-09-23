Hírlevél

Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

tájfun

Brutális erejű széllel közelít a szárazföldhöz 2025 legerősebb vihara

A világ legerősebb idei vihara, a Ragasa szuper tájfun, óránként több mint 200 kilométeres széllel közelít Dél-Kína és a Fülöp-szigetek partjaihoz. A tájfun miatt iskolák, munkahelyek és repülőjáratok százai álltak le, a hatóságok pedig rendkívüli intézkedéseket vezettek be a lakosság védelmében.
A Ragasa tájfun hétfőn már elérte a Fülöp-szigetek északi részét, ahol heves esőzések és orkánerejű széllökések miatt azonnali riadókészültséget rendeltek el. A Babuyan-szigeteken a legmagasabb fokozatú tájfunriadó lépett életbe, miközben Manilában és az ország nagy részén leállt a munka és az iskolai oktatás.

tájfun - A handout photo taken on September 22, 2025 and received through the courtesy of Facebook page of Tuba Public Information Office on September 23, shows rescuers carrying an injured commuter on a stretcher after a landslide hit vehicles traversing a road at the height of Super Typhoon Ragasa in Tuba town, Benguet province, north of Manila. Ragasa had already toppled trees, tore the roofs off buildings and killed at least one person in a landslide while lashing the northern Philippines, where thousands sought shelter in schools and evacuation centres. (Photo by John Dimain / TUBA PUBLIC INFORMATION OFFICE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TUBA PUBLIC INFORMATION OFFICE " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Óriási lezárások és pánik a Ragasa tájfun miatt – milliók menekülnek
Fotó: JOHN DIMAIN / TUBA PUBLIC INFORMATION OFFICE

A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat 205 kilométer/órás széllökéseket mért, helyenként pedig a szél elérhette a 250kilométer/órát. A vihar miatt tömeges áramkimaradások, földcsuszamlások és veszélyes tengeri viszonyok alakultak ki. Több belföldi repülőjáratot töröltek, a kikötők pedig szüneteltették a kompforgalmat.

Hongkong és Makaó is lezárásokat vezetett be

A szuper tájfun várhatóan szerda reggel éri el Hongkong és Makaó térségét. Hongkongban kedd délután kiadták a 8-as fokozatú viharjelzést, amely a harmadik legmagasabb szintnek felel meg. Ennek nyomán az iskolák bezártak, az üzletek többsége nem nyitott ki, és mintegy 700 repülőjáratot töröltek.

A hongkongi meteorológiai szolgálat szerint a Ragasa óránként akár 220 kilométer/órás széllökésekkel érkezhet, és 4–5 méteres tengerszint-emelkedést is okozhat. A part menti területeken várhatóan kétméteres vízszintnövekedésre kell készülni.

This handout from the US' National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) taken and received on September 23, 2025 shows HIMAWARI satellite imagery of super typhoon Ragasa as it develops and nears Hong Kong and mainland China. Hong Kong shut schools and cancelled flights on September 23 as Super Typhoon Ragasa was set to slam into the financial centre with a force that officials warned would be among the most destructive in the city's recent history. The powerful storm posed a wide threat to lives and homes, prompting authorities in mainland China to order businesses and schools to shutdown in at least 10 cities across the nation's south. (Photo by Handout / National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /National Oceanic and Atmospheric Administration" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Ragasa tájfun óránként akár 220 km/h-s széllökésekkel érkezhet
Fotó: HANDOUT / National Oceanic and Atmospheric

A szomszédos Makaóban szintén elrendelték az iskolák bezárását, valamint megkezdték az evakuálásokat a veszélyeztetett körzetekben. Dél-Kína Kuangtung tartományában pedig a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a szuper tájfun 24 órán belül a szárazföldet is elérheti.

Mit hozhat a Ragasa tájfun a következő napokban?

A szakértők szerint a Ragasa az elmúlt évek egyik legerősebb vihara lehet a térségben. A pénzügyi központok, köztük Hongkong, arra kérték a lakosokat, hogy készüljenek fel az áramkimaradásokra, az áradásokra és a közlekedési káoszra. A repülőterek akár 36 órára is lezárhatják a forgalmat.

A navigational buoy is washed ashore at the height of Super Typhoon Ragasa in Santa Ana town, Cagayan province, north of Manila on September 23, 2025, a day after Typhoon Ragasa made landfall in the province. Ragasa had already toppled trees, tore the roofs off buildings and killed at least one person in a landslide while lashing the northern Philippines, where thousands sought shelter in schools and evacuation centres. (Photo by John Dimain / AFP)
Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara lehet a térségben
Fotó: JOHN DIMAIN / AFP

Tajvan is riasztást adott ki: a sziget keleti partvidékén a tájfun külső sávjai miatt heves esőzésekre és veszélyes időjárási körülményekre számítanak. A helyi hatóságok több járatot töröltek Taitung és Hualien térségébe.

An aerial view shows flooded rice fields in Calamaniugan town, Cagayan province, north of Manila on September 23, 2025, a day after Typhoon Ragasa made landfall in the province. Ragasa had already toppled trees, tore the roofs off buildings and killed at least one person in a landslide while lashing the northern Philippines, where thousands sought shelter in schools and evacuation centres. (Photo by John Dimain / AFP)
Heves esőzésekre és veszélyes időjárási körülményekre számítanak
Fotó: JOHN DIMAIN / AFP

A meteorológusok szerint a Ragasa tájfun hatásai napokig érezhetők lesznek, mielőtt fokozatosan gyengülve továbbhalad Észak-Kína és a környező térségek felé.

 

