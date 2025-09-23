Brutális erejű széllel közelít a szárazföldhöz 2025 legerősebb vihara

A Ragasa tájfun hétfőn már elérte a Fülöp-szigetek északi részét, ahol heves esőzések és orkánerejű széllökések miatt azonnali riadókészültséget rendeltek el. A Babuyan-szigeteken a legmagasabb fokozatú tájfunriadó lépett életbe, miközben Manilában és az ország nagy részén leállt a munka és az iskolai oktatás.

Óriási lezárások és pánik a Ragasa tájfun miatt – milliók menekülnek

Fotó: JOHN DIMAIN / TUBA PUBLIC INFORMATION OFFICE

A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat 205 kilométer/órás széllökéseket mért, helyenként pedig a szél elérhette a 250kilométer/órát. A vihar miatt tömeges áramkimaradások, földcsuszamlások és veszélyes tengeri viszonyok alakultak ki. Több belföldi repülőjáratot töröltek, a kikötők pedig szüneteltették a kompforgalmat.

Hongkong és Makaó is lezárásokat vezetett be

A szuper tájfun várhatóan szerda reggel éri el Hongkong és Makaó térségét. Hongkongban kedd délután kiadták a 8-as fokozatú viharjelzést, amely a harmadik legmagasabb szintnek felel meg. Ennek nyomán az iskolák bezártak, az üzletek többsége nem nyitott ki, és mintegy 700 repülőjáratot töröltek.

A hongkongi meteorológiai szolgálat szerint a Ragasa óránként akár 220 kilométer/órás széllökésekkel érkezhet, és 4–5 méteres tengerszint-emelkedést is okozhat. A part menti területeken várhatóan kétméteres vízszintnövekedésre kell készülni.

A Ragasa tájfun óránként akár 220 km/h-s széllökésekkel érkezhet

Fotó: HANDOUT / National Oceanic and Atmospheric

A szomszédos Makaóban szintén elrendelték az iskolák bezárását, valamint megkezdték az evakuálásokat a veszélyeztetett körzetekben. Dél-Kína Kuangtung tartományában pedig a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a szuper tájfun 24 órán belül a szárazföldet is elérheti.

Mit hozhat a Ragasa tájfun a következő napokban?

A szakértők szerint a Ragasa az elmúlt évek egyik legerősebb vihara lehet a térségben. A pénzügyi központok, köztük Hongkong, arra kérték a lakosokat, hogy készüljenek fel az áramkimaradásokra, az áradásokra és a közlekedési káoszra. A repülőterek akár 36 órára is lezárhatják a forgalmat.

Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara lehet a térségben

Fotó: JOHN DIMAIN / AFP

Tajvan is riasztást adott ki: a sziget keleti partvidékén a tájfun külső sávjai miatt heves esőzésekre és veszélyes időjárási körülményekre számítanak. A helyi hatóságok több járatot töröltek Taitung és Hualien térségébe.