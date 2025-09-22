Hírlevél

Rekorderejű tájfun közelít, a túlélésért küzdenek a Fülöp-szigeteken – videó

Rekorderejű tájfun közelít, a túlélésért küzdenek a Fülöp-szigeteken – videó

A Fülöp-szigetek nagy részén hétfőn leállt a munka és az iskolai oktatás a pusztító időjárás miatt. A Ragasa névre keresztelt tájfun heves esőkkel és viharos széllel közelít Luzon északi részéhez, ami komoly készültséget és óvintézkedéseket igényel az érintett területeken.
Pusztító széllel és heves esőzésekkel közelít a Ragasa szuper tájfun a Fülöp-szigeteki Luzon északi része felé, ezért hétfőn felfüggesztették a munkát és az iskolai oktatást a fővárosban, Manilában és az ország nagy részén. 

Pusztító széllel és heves esőzésekkel közelít a Ragasa szuper tájfun a Fülöp-szigeteki Luzon északi része felé.
Fotó: JOHN DIMAIN / AFP

Az állami meteorológiai hatóságok a legmagasabb szintű tájfunriadót rendelték el a távoli Babuyan-szigeteken, és sürgették az alacsonyan fekvő és partmenti települések lakóit, hogy a vihar és az esetleges áradások előtt menjenek biztonságos helyre.  

A Ragasa tájfun maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet, a széllökések pedig elérhetik az óránkénti 250 kilométert.  

Az előrejelzések szerint a tájfun dél körül éri el a Babuyan-szigeteket, majd áthalad a Luzon-szoroson. Bár a tájfun nem éri el közvetlenül Tajvant, külső sávja várhatóan heves esőzéseket hoz a sziget ritkán lakott keleti partvidékére.  

Tajvan szárazföldi és tengeri riasztást adott ki, és törölte a keleti városokba, többek között a Taitung és Hualien megyébe tartó járatokat.  

A vihar ezután várhatóan Hongkongot éri el, miközben dél-kínai partok felé halad.  

A pénzügyi központ arra kérte a lakosokat, hogy készüljenek fel az elmúlt évek egyik legerősebb tájfunjára.  

A hatóságok fontolgatják a repülőtér 36 órás bezárását – jelentette a Bloomberg amerikai hírügynökség.  

A Fülöp-szigeteki meteorológusok széles körű áramkimaradásokra, földcsuszamlásokra és veszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek, miközben a vihar külső sávjai elkezdték ostromolni Luzon északi részét.  

A légitársaságok több mint egy tucat belföldi járatot töröltek, főként Luzon útvonalain, míg a kikötők felfüggesztették a kompjáratokat. 

 

