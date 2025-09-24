Víz alá került település, halottak és eltűntek: tájfun pusztított Tajvanon – videó

Tizennégy ember meghalt Tajvan keleti részén, Hualien megyében, és 124 eltűnt, miután egy hegyi gát tava túlcsordult, és elárasztott egy települést a Ragasa tájfun idején – közölte a helyi tűzoltóság szerdán.

Legalább 14 ember meghalt, több mint százan eltűntek, amikor a Ragasa tájfun lecsapott Tajvanra. Fotó: JOHNSON LIU / AFP

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre, kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést.

Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertájfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart.

Heavy rain from the super typhoon Ragasa caused a dam in Hualien Country to overflow and flood the nearby region, carrying cars and people along with it.



Several people were injured and over 7,000 people were evacuated in Taiwan. pic.twitter.com/yCWqf8dGD8 — Sky News (@SkyNews) September 23, 2025

A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket.

A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint 8 ezer falubelit evakuáltak. A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

Super Typhoon Ragasa hits Taiwan 🌪️🌊



At least 14 people are dead and over 100 missing after the strongest tropical storm of the year slammed into eastern Taiwan.



Earlier, Ragasa forced mass evacuations in the Philippines and is now threatening southern China, Hong Kong, Macau… pic.twitter.com/B0f6LG0qRQ — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat küldtek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A források nem elegendőek a fogyatékossággal élők áthelyezéséhez – mondta Lamen Panaj, Hualien tartomány tanácsosa, aki hozzátette, hogy a kormány árvíz előtti evakuálási kérését nem tették kötelezővé.

A kormány adatai szerint Kuangfu lakosságának mintegy 60 százaléka a saját otthona magasabb emeletein keresett menedéket, míg a többiek többsége családtagjaihoz költözött.

A kormány becslése szerint a tó 91 millió tonna vizet tartalmazott, és mintegy 60 millió tonnát engedett ki. Hualien vadregényes szépsége miatt Tajvan egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A tájfun mintegy 70 centiméter esőt hozott Tajvan keleti részére, de a sűrűn lakott nyugati partvidék, ahol a fontos félvezetőipar található, nem érintett.