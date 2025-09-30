Élő adásban halt szörnyet az influenszer, több százezren nézték végig – videó

Az 55 éves influenszer a Douyin platformon több mint 100 ezres rajongótábornak készült új videót készíteni, amikor a gép felszállás után néhány pillanattal lezuhant. A kommentmezőben kétségbeesett üzenetek lepték el a streamet: „Hívjatok mentőt!” – könyörögtek a nézők, ám ekkor már késő volt. Tang Feiji nem viselt sem sisakot, sem ejtőernyőt, így a becsapódást nem élhette túl – írja a NY Post.
A végzetes balesetet ráadásul megelőzte két korábbi zuhanás is: tavaly kétszer is 10 méteres magasságból esett vissza a földre műszaki hibák miatt. Akkor még szerencséje volt, most azonban a harmadik incidens végzetesnek bizonyult.
A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeiről.