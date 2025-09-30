Élő adásban halt szörnyet az influenszer, több százezren nézték végig – videó

Az 55 éves influenszer a Douyin platformon több mint 100 ezres rajongótábornak készült új videót készíteni, amikor a gép felszállás után néhány pillanattal lezuhant. A kommentmezőben kétségbeesett üzenetek lepték el a streamet: „Hívjatok mentőt!” – könyörögtek a nézők, ám ekkor már késő volt. Tang Feiji nem viselt sem sisakot, sem ejtőernyőt, így a becsapódást nem élhette túl – írja a NY Post.

Tang Feiji élő adásban zuhant le, amikor ultrakönnyű repülője a földbe csapódott és lángokban tört ki.

Fotó: Twitter

Tang Feiji mindössze hat órányi gyakorlás után döntött úgy, hogy egyedül is képes uralni a gépet. Sőt, követőinek azzal dicsekedett: pilótaengedélyre sincs szüksége ahhoz, hogy felszálljon. A repülő több mint 60 kilométer/óra sebességre volt képes, és akár 600 méteres magasságig emelkedhetett.

🚨Chinese #Influencer Dies During Livestream



Tang Feiji, 55, a popular #Douyin influencer with 100k+ followers, died on Sept 27 when his helicopter crashed & burst into flames in Jiange County, #China



Viewers witnessed it live, he had survived 2 prior crashes#sstvi #ไลน์ล่ม pic.twitter.com/RM3caZ8dcY — Rapid Reveal (@rapid_reveal) September 30, 2025

A végzetes balesetet ráadásul megelőzte két korábbi zuhanás is: tavaly kétszer is 10 méteres magasságból esett vissza a földre műszaki hibák miatt. Akkor még szerencséje volt, most azonban a harmadik incidens végzetesnek bizonyult.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeiről.