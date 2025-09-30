Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

tragédia

Élő adásban halt szörnyet az influenszer, több százezren nézték végig – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Sokk és döbbenet Kínában. A népszerű influenszer, Tang Feiji élő közvetítés közben vesztette életét, amikor repülője irányíthatatlanná vált, majd a földbe csapódott és lángokban tört ki. A tragédia percek alatt játszódott le, több százezer követője nézte végig a borzalmat a képernyőn.
tragédiainfluenszerTang Feijistreamborzalom

Az 55 éves influenszer a Douyin platformon több mint 100 ezres rajongótábornak készült új videót készíteni, amikor a gép felszállás után néhány pillanattal lezuhant. A kommentmezőben kétségbeesett üzenetek lepték el a streamet: „Hívjatok mentőt!” – könyörögtek a nézők, ám ekkor már késő volt. Tang Feiji nem viselt sem sisakot, sem ejtőernyőt, így a becsapódást nem élhette túl – írja a NY Post.

Tang Feiji élő adásban zuhant le, amikor ultrakönnyű repülője a földbe csapódott és lángokban tört ki.
Tang Feiji élő adásban zuhant le, amikor ultrakönnyű repülője a földbe csapódott és lángokban tört ki.
Fotó: Twitter

Tang Feiji mindössze hat órányi gyakorlás után döntött úgy, hogy egyedül is képes uralni a gépet. Sőt, követőinek azzal dicsekedett: pilótaengedélyre sincs szüksége ahhoz, hogy felszálljon. A repülő több mint 60 kilométer/óra sebességre volt képes, és akár 600 méteres magasságig emelkedhetett.

A végzetes balesetet ráadásul megelőzte két korábbi zuhanás is: tavaly kétszer is 10 méteres magasságból esett vissza a földre műszaki hibák miatt. Akkor még szerencséje volt, most azonban a harmadik incidens végzetesnek bizonyult.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeiről.

 

