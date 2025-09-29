Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

A jelentések szerint több száz tartalékos katonát szólítottak fel, akiknek a szolgálatba állására már a közeljövőben sor kerül. A dán védelmi minisztérium egyelőre nem nyilatkozott a döntésről.

Tartalékos katonákat hívtak be.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto/AFP

Mozgósították a tartalékos katonákat

Korábban Dánia már kapott katonai támogatást NATO-szövetségeseitől a drónincidensek sorozata miatt.

„Németország, Franciaország és Svédország is megerősítést küld Koppenhágába” – áll a jelentésben.

Szeptember 23-án az oslói és a koppenhágai repülőterek lezárták a légteret ismeretlen drónok észlelése miatt. Később kiderült, hogy a két incidens között nem volt összefüggés.