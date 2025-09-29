Hírlevél

Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

Németország

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

31 perce
A dán fegyveres erők sürgősen tartalékosokat hívtak be azután, hogy ismeretlen drónok jelentek meg az ország légterében – jelentette a dán TV2 televízió.
A jelentések szerint több száz tartalékos katonát szólítottak fel, akiknek a szolgálatba állására már a közeljövőben sor kerül. A dán védelmi minisztérium egyelőre nem nyilatkozott a döntésről.

tartalékos katonák
Tartalékos katonákat hívtak be.
Fotó: Artur Widak / NurPhoto/AFP

Mozgósították a tartalékos katonákat

Korábban Dánia már kapott katonai támogatást NATO-szövetségeseitől a drónincidensek sorozata miatt. 

„Németország, Franciaország és Svédország is megerősítést küld Koppenhágába” – áll a jelentésben.

Szeptember 23-án az oslói és a koppenhágai repülőterek lezárták a légteret ismeretlen drónok észlelése miatt. Később kiderült, hogy a két incidens között nem volt összefüggés.

 

