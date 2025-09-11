Óriási robbanás a fővárosban: többen meghaltak, rengeteg a sérült

Clara Brugada, Mexikóváros polgármestere az X közösségi platformon úgy tájékoztatott, hogy a cseppfolyósított gázt szállító 49,5 köbméteres tartálykocsi felborult, majd felrobbant a főváros Iztapalapa kerülete és a szomszédos Chalco város között. A tartálykocsi-robbanás helyszíne egy autópálya-felüljáró alatt vezető kanyar volt. Egy 2 éves kislány is van az áldozatok között – számolt be az AP.
A robbanás következményeként keletkezett tűz elborított több másik járművet is. A polgármester tájékoztatása szerint a robbanás lökéshullámában és a tűzben legalább hetvenen megsérültek, közöttük 19-en súlyos égési sérüléseket szenvedtek, hárman kórházban haltak meg.
A főügyészség kivizsgálja a baleset pontos okait - közölte Brugada. Laura Velázquez, a nemzeti polgári védelem koordinátora az N televíziós csatornának tett nyilatkozata szerint a tűzoltók eloltották a tüzet.
