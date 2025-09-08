Taylor Swift koncertje alatt szó szerint megremegett a Föld – videó

A 2024-es dublini Taylor Swift koncert nemcsak a rajongók számára volt felejthetetlen élmény, hanem a tudósok számára is különleges vizsgálati lehetőséget nyújtott.

Taylor Swift koncert közben

Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Taylor Swift koncertjén megremegett a Föld

Taylor Swift három teltházas koncertet adott Dublinban az Aviva Stadionban, ahol a Swiftik szenvedélyes tánca és hatalmas ovációja nemcsak a szíveket dobogtatta meg, hanem a földet is megrengette.

A Dublin Institute for Advanced Studies és a Trinity College Dublin kutatói szeizmométereket helyeztek ki a stadion környékére, hogy vizsgálják a rajongók mozgásának szeizmikus hatásait. Összesen 42 műszer működött 21 helyszínen, az adatok pedig összevethetők voltak az ír nemzeti szeizmikus hálózat méréseivel is.

Az eredmények azt mutatták, hogy a Taylor Swift koncert alatt a Swiftik kollektív tánca és éneke olyan erős hullámokat keltett, amelyek 100 kilométerre is érzékelhetők voltak. A projekt a #SwiftQuakeDublin nevet kapta, és óriási közönségérdeklődést váltott ki.

A tudósok a közösségi médiát is bevonták, ahol a rajongók saját felvételeikkel segítették a kutatást. Az együttműködés megmutatta, hogyan kapcsolható össze a popkultúra és a tudományos kíváncsiság.

Hasonló jelenségeket más városokban is megfigyeltek: Seattle-ben a vibrációk egy 2,3-as erősségű földrengésnek feleltek meg, míg a brit földtani intézet az edinburgh-i koncertek alatt is mérhető rezgéseket regisztrált.

A hihetetlen esetről és tanulmányról az Interestingengineering.com számolt be.