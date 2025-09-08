Hírlevél

Taylor Swift koncertje alatt szó szerint megremegett a Föld – videó

Dublinban különleges élményt nyújtott Taylor Swift három teltházas koncertje. A Taylor Swift koncert alatt a Swiftik tánca és ovációja olyan erős hullámokat keltett, hogy a tudósok műszerekkel is rögzítették a jelenséget.
A 2024-es dublini Taylor Swift koncert nemcsak a rajongók számára volt felejthetetlen élmény, hanem a tudósok számára is különleges vizsgálati lehetőséget nyújtott.

taylor swift koncert, (FILES) US singer and songwriter Taylor Swift performs on stage as part of her Eras Tour in Lisbon on May 24, 2024. Pop icon Taylor Swift, recently engaged to Kansas City Chiefs star Travis Kelce, is a definite "maybe" to perform at the Super Bowl, NFL commissioner Roger Goodell told NBC's Today show on September 3, 2025. "We would always love to have Taylor play," Goodell said. "She is a special, special talent and obviously she would be welcome any time." (Photo by ANDRE DIAS NOBRE / AFP)
Taylor Swift koncert közben
Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Taylor Swift koncertjén megremegett a Föld

Taylor Swift három teltházas koncertet adott Dublinban az Aviva Stadionban, ahol a Swiftik szenvedélyes tánca és hatalmas ovációja nemcsak a szíveket dobogtatta meg, hanem a földet is megrengette.

A Dublin Institute for Advanced Studies és a Trinity College Dublin kutatói szeizmométereket helyeztek ki a stadion környékére, hogy vizsgálják a rajongók mozgásának szeizmikus hatásait. Összesen 42 műszer működött 21 helyszínen, az adatok pedig összevethetők voltak az ír nemzeti szeizmikus hálózat méréseivel is.

Az eredmények azt mutatták, hogy a Taylor Swift koncert alatt a Swiftik kollektív tánca és éneke olyan erős hullámokat keltett, amelyek 100 kilométerre is érzékelhetők voltak. A projekt a #SwiftQuakeDublin nevet kapta, és óriási közönségérdeklődést váltott ki.

A tudósok a közösségi médiát is bevonták, ahol a rajongók saját felvételeikkel segítették a kutatást. Az együttműködés megmutatta, hogyan kapcsolható össze a popkultúra és a tudományos kíváncsiság.

Hasonló jelenségeket más városokban is megfigyeltek: Seattle-ben a vibrációk egy 2,3-as erősségű földrengésnek feleltek meg, míg a brit földtani intézet az edinburgh-i koncertek alatt is mérhető rezgéseket regisztrált.

A hihetetlen esetről és tanulmányról az Interestingengineering.com számolt be.

 

 

