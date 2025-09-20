Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Taylor Swift

Kiszivárogtak Taylor Swift és Travis Kelce álomesküvőjének részletei!

57 perce
Minden idők egyik legnagyobb sztáresküvője közeledik. Taylor Swift már javában tervezi a nagy napot szerelmével, Travis Kelce sportolóval. Az énekesnő és vőlegénye jegyessége világszenzáció, most pedig kiszivárgott, milyen esküvőt álmodtak meg.
A világ egyik legismertebb énekesnője, Taylor Swift és a Kansas City Chiefs sztárja, Travis Kelce már most az „év álompárjaként” szerepel a címlapokon. A sztárpár azonban nem fényűző showműsort akar, hanem bensőséges, meghitt szertartást.

Taylor Swift és Travis Kelce, Taylor Swift, Travis Kelce, TaylorSwift, TravisKelce, TaylorSwiftTravisKelce, (FILES) Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs (L) celebrates with Taylor Swift after defeating the Baltimore Ravens in the AFC Championship Game at M&T Bank Stadium on January 28, 2024 in Baltimore, Maryland. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Taylor Swift és Travis Kelce Fotó: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /  

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: így készül az álompár a nagy napra

Taylor Swift és Travis Kelce jegyessége hivatalosan is lázban tartja a világot. Az énekesnő és a profi sportoló augusztusban osztotta meg az Instagramon a romantikus lánykérés pillanatait, és azóta mindenki azt találgatja, hogyan fest majd az „évszázad esküvője.”

(FILES) US singer and songwriter Taylor Swift performs on stage as part of her Eras Tour in Lisbon on May 24, 2024. Pop icon Taylor Swift, recently engaged to Kansas City Chiefs star Travis Kelce, is a definite "maybe" to perform at the Super Bowl, NFL commissioner Roger Goodell told NBC's Today show on September 3, 2025. "We would always love to have Taylor play," Goodell said. "She is a special, special talent and obviously she would be welcome any time." (Photo by ANDRE DIAS NOBRE / AFP)
Taylor Swift koncert közben
Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Bár sokan egy grandiózus, csillogó sztárlagzira számítanak, a pár egészen másban gondolkodik. Közeli források szerint Swift és Kelce meghitt szertartást terveznek, ahol család és barátok körében mondják ki az igent, távol a reflektorfény harsány világától.

Nem a pompa és a 20 milliós lagzi érdekli őket, hanem az, hogy a számukra fontos emberek vegyék körül őket

– árulta el egy bennfentes.

Még Donald Trump is gratulált ellenségének!

Szexi énekesnők vad fellépő szettekben, Szexi énekesnők, Szexiénekesnők US singer Taylor Swift performs on stage during "The Eras Tour" at the Hard Rock stadium in Miami Gardens, Florida, October 18, 2024. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE / NO FRONT PAGE OR MAGAZINE POWER
Taylor Swift
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA / AFP

Swift a tervezés kreatív részét különösen élvezi: helyszíneket, stílusokat kutat, miközben már a menyasszonyi ruha is téma lett. Több világhírű divatház ajánlotta fel, hogy megtervezi a különleges darabot, az énekesnő azonban egyelőre nem döntött.

A tőzsde is megremegett az esküvő hírére!

Taylor Swift és Travis Kelce, Taylor Swift, Travis Kelce, TaylorSwift, TravisKelce, TaylorSwiftTravisKelce, (FILES) Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs kisses Taylor Swift after defeating the San Francisco 49ers 25-22 in overtime during Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium on February 11, 2024 in Las Vegas, Nevada. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Fotó: Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /  

Travis Kelce sem tagadja: elindult a szervezés. Egy podcastban viccesen úgy fogalmazott:

Az esküvőt könnyebb lesz megszervezni, mint elkapni a rohadt focilabdát a pályán.

A rajongók világszerte várják, hogy mikor és hol tartják majd a ceremóniát. Egy biztos: Taylor Swift és Travis Kelce álompárként készül a nagy napra, és minden jel arra utal, hogy az esküvőjüket a világ sosem felejti el.

Cikkünk a Daily Mail cikke alapján készült.

 

