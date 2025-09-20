Kiszivárogtak Taylor Swift és Travis Kelce álomesküvőjének részletei!

A világ egyik legismertebb énekesnője, Taylor Swift és a Kansas City Chiefs sztárja, Travis Kelce már most az „év álompárjaként” szerepel a címlapokon. A sztárpár azonban nem fényűző showműsort akar, hanem bensőséges, meghitt szertartást.

Taylor Swift és Travis Kelce Fotó: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: így készül az álompár a nagy napra

Taylor Swift és Travis Kelce jegyessége hivatalosan is lázban tartja a világot. Az énekesnő és a profi sportoló augusztusban osztotta meg az Instagramon a romantikus lánykérés pillanatait, és azóta mindenki azt találgatja, hogyan fest majd az „évszázad esküvője.”

Taylor Swift koncert közben

Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Bár sokan egy grandiózus, csillogó sztárlagzira számítanak, a pár egészen másban gondolkodik. Közeli források szerint Swift és Kelce meghitt szertartást terveznek, ahol család és barátok körében mondják ki az igent, távol a reflektorfény harsány világától.

Nem a pompa és a 20 milliós lagzi érdekli őket, hanem az, hogy a számukra fontos emberek vegyék körül őket

– árulta el egy bennfentes.

Még Donald Trump is gratulált ellenségének!

Taylor Swift

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA / AFP

Swift a tervezés kreatív részét különösen élvezi: helyszíneket, stílusokat kutat, miközben már a menyasszonyi ruha is téma lett. Több világhírű divatház ajánlotta fel, hogy megtervezi a különleges darabot, az énekesnő azonban egyelőre nem döntött.

A tőzsde is megremegett az esküvő hírére!

Fotó: Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /

Travis Kelce sem tagadja: elindult a szervezés. Egy podcastban viccesen úgy fogalmazott:

Az esküvőt könnyebb lesz megszervezni, mint elkapni a rohadt focilabdát a pályán.

A rajongók világszerte várják, hogy mikor és hol tartják majd a ceremóniát. Egy biztos: Taylor Swift és Travis Kelce álompárként készül a nagy napra, és minden jel arra utal, hogy az esküvőjüket a világ sosem felejti el.

Cikkünk a Daily Mail cikke alapján készült.