Ilyen tényleg megtörténhet? – Tehenek tapostak halálra egy nyugdíjast

A tehén a legbékésebb állatok közé tartozik – legalábbis ezt gondoljuk róla.

A tehén alapjába véve békés állat

Fotó: Christian Widell / Unsplash

A közelmúltban történt ausztriai eset azonban ennek némileg ellentmond.

A napokban a festői Ramsau am Dachstein térségében sétált egy idős házaspár. A 85 éves bécsi férfi és 82 éves felesége kutyájukkal túráztak egy ismert útszakaszon, amikor egy tehéncsorda – köztük borjakat őrző anyatehenek – hirtelen rájuk támadt. A roham kiváltó oka valószínűleg a kutya lehetett, amelyet a szarvasmarhák fenyegetésként érzékelhettek – írja a Blick.

Fellángolt a vita

A támadás során mindkét túrázó súlyos sérüléseket szenvedett. A férfit helikopterrel szállították kórházba, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem sokkal a műtét előtt életét vesztette. Felesége szintén kórházba került, de állapota stabil. A kutya könnyebb sérülésekkel megúszta, és később családtagoknak adták át. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, és elrendelték az elhunyt férfi boncolását, hogy hivatalosan is megállapítsák a halál okát. Az eset kapcsán újra fellángolt a vita az osztrák túraútvonalak és alpesi legelők közös használatának veszélyeiről, különösen akkor, ha kutyát is visznek magukkal a túrázók.

Agresszívvé válhat a tehéncsorda

Ritka, de olykor előfordulnak hasonló esetek: a tehenek, főleg az anyák borjaik védelmében, agresszívan reagálhatnak, ha veszélyt észlelnek – különösen kutyák esetén. A szakértők évek óta hangsúlyozzák, hogy a legelőkön áthaladó kirándulóknak nagy körültekintéssel kell eljárniuk: a kutyákat mindig pórázon kell tartani, és veszély esetén el kell engedni őket, hogy a gazdák életét ne veszélyeztesse az állat.