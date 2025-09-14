A hűtő ajtajában tartja a tejet? Szarvashiba!

A tej a legkényesebb élelmiszerek közé tartozik, ezért nem mindegy, hová kerül a hűtőben. A szakértők szerint a középső polc a legjobb hely, mert ott stabil és alacsonyabb a hőmérséklet. Az ajtóban viszont állandóan ingadozik a hőfok minden nyitásnál, így a tej hamarabb megromolhat – főleg, ha bontatlan csomagról van szó – írja a Focus cikke.

A tej a hűtő középső polcán marad a legtovább friss – az ajtóban gyorsabban megromlik.

Fotó: Unsplash

A tej helyes tárolása a hűtőben

Az egészséges tej titka a megfelelő tárolás: bontatlan állapotban a középső polcon akár egy hétig is friss marad, míg felbontás után legfeljebb öt napig ajánlott fogyasztani. A tartós, azaz H-tej sokkal strapabíróbb, bontatlanul hónapokig eláll szobahőmérsékleten is, de felnyitva azt is legfeljebb egy héten belül érdemes meginni.

A tej ráadásul könnyen átveszi más ételek szagát. Ha például hagyma, hal vagy erős sajt van mellette, hamar furcsa íze lehet. Ezért mindig jól zárva, lehetőleg a polc hátuljába érdemes tenni.

Így marad tovább friss a tej