A jemeni húszi lázadók szombaton közölték, hogy „érzékeny célpontokat” támadtak meg az izraeli Jaffa városrészben egy új fejlesztésű, Palestine–2 típusú hiperszonikus ballisztikus rakétával, amely több robbanófejjel rendelkezik. A szóvivő, Jahja Szarí állítása szerint az akció „sikeresen elérte célját".

Az izraeli hadsereg viszont azt közölte, hogy a Jemenből indított rakétát elfogta a légvédelem, és nem történt sem halálos áldozat, sem jelentősebb károkozás. A központi területeken – így Tel-Aviv környékén is – légvédelmi szirénák szólaltak meg.

A támadás része annak a fokozódó offenzívának, amelyet a húszik március óta indítottak Izrael ellen, miután újra fellángoltak a harcok Gázában. A jemeni lázadók nemrég a Vörös-tengeren és az Arab-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat is támadták, állításuk szerint a palesztinok támogatására - írta az aa.com.