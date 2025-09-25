Valóságos csoda! Fejbe lőttek egy kislányt a templomi vérengzésben, mégis túlélte

A minneapolisi templomi mészárlás borzalmai között is felragyogott egy reménysugár: a 12 éves Sophia Forchas, akit fejbe lőtte a támadó, nemcsak túlélte a vérengzést, hanem már a gyógyulás útján jár. Története a közösség számára a hit és a kitartás szimbólumává vált.

A minneapolisi templomi mészárlás után egy kislány túlélte a végzetesnek hitt fejlövést - Fotó: AFP

Templomi mészárlás során fejbe lőtték a 12 éves kislányt

2025. augusztus 27-én a minneapolisi Annunciation katolikus templomban a tanév első reggeli miséje rémálommá vált. A 35 éves Robin Westman tüzet nyitott a hívekre, a templomi mészárlás során két gyermek, Fletcher Merkel és Harper Moyski életét vesztette, további 18 ember – köztük 15 gyerek – sérülést szenvedett.

A legsúlyosabb sérültek között volt a 12 éves Sophia Forchas, akit a támadó fejbe lőtt.

Azonnal kórházba szállították, ahol hosszú és kockázatos műtéten esett át. Dr. Walt Galcich idegsebész szerint a golyó súlyos károkat okozott a hetedikes kislány fejében, ám a beavatkozások szerencsére sikeresek voltak.

Sophia édesanyja, aki gyermekintenzív nővérként dolgozik, munka közben tudta meg, hogy lánya is a sebesültek között van.

A támadás helyszíne - Fotó: AFP

A család azóta folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt Sophia állapotáról. A legfrissebb hírek szerint a túlélő kislány „folyamatos és egyenletes javulást” mutat, idegrendszeri felépülésének első jelei már látszanak. Orvosai óvatosan optimisták, és hamarosan rehabilitációs programba kerülhet.

Sophia győzedelmeskedik! Az imáitok működnek

– írta a Forchas család, köszönetet mondva a világ minden tájáról érkező támogatásért. Több vallási vezető, köztük Bartholomeosz pátriárka és XIV. Leó pápa is imádkozott a felépüléséért – írja a Fox News.