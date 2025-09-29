Hírlevél

tragédia

Nyolc perc alatt rémálommá vált az istentisztelet – mormon gyülekezetet mészároltak le

Újabb sokkoló tragédia! Szörnyű templomi vérengzés rázta meg Michigan államot. Egy fegyveres autóval hajtott a templomba, majd lövöldözni kezdett a hívekre. Az Egyesült Államok újabb templom elleni támadással szembesült.
Vasárnapi istentisztelet közben templomi vérengzés sokkolta az Egyesült Államokat. A támadó, Thomas Jacob Sanford, több embert megölt és megsebesített, mielőtt tűzharcban életét vesztette volna. A tragédia az egész országot megrázta.

Templomi vérengzés utáni virrasztás: négy halott, több sebesült a michigani mormon templombanPastor Fr. Georges Bidzogo leads a prayer vigil outside Holy Redeemer Church in Burton, Michigan, on September 28, 2025, a few miles from Grand Blanc, where a gunman opened fire at a Mormon church earlier today. Four people were killed and several others injured September 28 after a shooter targeted a Mormon church in Michigan, authorities said, in the latest deadly tragedy that US President Donald Trump called part of a national "epidemic of violence." The suspect, a 40-year-old man from a nearby town in the northern US state, was shot dead by law enforcement responding to the attack, in which the church was also set ablaze, police said, without specifying any possible motive. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)
Templomi vérengzés utáni virrasztás: négy halott, több sebesült a michigani mormon templomban
Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Templomi vérengzés egy mormon istentiszteleten

Michigan állam Grand Blanc városában vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt. 

Egy 40 éves férfi, Thomas Jacob Sanford, autóval hajtott be a mormon templom főbejáratán, majd gépkarabély-szerű fegyverrel tüzet nyitott a bent tartózkodó hívekre.

 A templomi vérengzés percek alatt rémálommá változtatta az istentiszteletet: négy ember életét vesztette, nyolcan megsérültek, köztük gyerekek is.

A támadó benzinnel is felgyújtotta az épületet, amely teljesen kiégett. A helyi rendőrök nyolc perccel a támadás kezdete után tűzpárbajba keveredtek vele, és lelőtték.

 A hatóságok szerint a férfi több tucat lövést adott le, mielőtt megállították. Az FBI átvette a nyomozást, és több mint száz ügynököt küldött a helyszínre.

Fejbe lőtték, de csodával határos módon túlélte a kislány a templomi mészárlást.

Pastor Fr. Georges Bidzogo (R) leads a prayer vigil outside Holy Redeemer Church in Burton, Michigan, on September 28, 2025, a few miles from Grand Blanc, where a gunman opened fire at a Mormon church earlier today. Four people were killed and several others injured September 28 after a shooter targeted a Mormon church in Michigan, authorities said, in the latest deadly tragedy that US President Donald Trump called part of a national "epidemic of violence." The suspect, a 40-year-old man from a nearby town in the northern US state, was shot dead by law enforcement responding to the attack, in which the church was also set ablaze, police said, without specifying any possible motive. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)
Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

A templom elleni támadás az Egyesült Államokban hatalmas felháborodást keltett. Donald Trump elnök közösségi oldalán keresztények elleni célzott merényletnek nevezte a vérengzést.

Az erőszak ezen járványának véget kell vetni, azonnal

– fogalmazott. Michigan kormányzója és más politikusok szintén elítélték a történteket, különösen hangsúlyozva, hogy egy templom elleni támadás az Egyesült Államokban különösen megbocsáthatatlan.

Mitt Romney, ismert mormon politikus tragédiának nevezte a mészárlást, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A kongresszus demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries arra figyelmeztetett: az ország kicsúszik az ellenőrzés alól, és azonnali változásra van szükség.

A szemtanúk szerint mintegy 150 hívő tartózkodott a templomban, amikor a lövöldözés templomban elkezdődött. Többen a gyerekeket próbálták kimenekíteni a lövések és a lángok közül. A gyülekezet szóvivője hangsúlyozta: nincs ismert kapcsolat a támadó és a közösség között, az áldozatokért pedig békéért és gyógyulásért imádkoznak.

Sajnos a templom elleni támadás az Egyesült Államokban nem példa nélküli. Pár hete Minneapolis egyik katolikus templomát érte fegyveres merénylet, ahol két gyermek vesztette életét, és több tucat ember megsebesült. A tragédiák sorozata rávilágít arra, hogy a templomi vérengzés ma már az ország egyik legsúlyosabb biztonsági kihívásává vált.

Az esetről beszámolt a BBC.

 

