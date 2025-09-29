Nyolc perc alatt rémálommá vált az istentisztelet – mormon gyülekezetet mészároltak le

Vasárnapi istentisztelet közben templomi vérengzés sokkolta az Egyesült Államokat. A támadó, Thomas Jacob Sanford, több embert megölt és megsebesített, mielőtt tűzharcban életét vesztette volna. A tragédia az egész országot megrázta.

Templomi vérengzés utáni virrasztás: négy halott, több sebesült a michigani mormon templomban

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Templomi vérengzés egy mormon istentiszteleten

Michigan állam Grand Blanc városában vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt.

Egy 40 éves férfi, Thomas Jacob Sanford, autóval hajtott be a mormon templom főbejáratán, majd gépkarabély-szerű fegyverrel tüzet nyitott a bent tartózkodó hívekre.

A templomi vérengzés percek alatt rémálommá változtatta az istentiszteletet: négy ember életét vesztette, nyolcan megsérültek, köztük gyerekek is.

A támadó benzinnel is felgyújtotta az épületet, amely teljesen kiégett. A helyi rendőrök nyolc perccel a támadás kezdete után tűzpárbajba keveredtek vele, és lelőtték.

A hatóságok szerint a férfi több tucat lövést adott le, mielőtt megállították. Az FBI átvette a nyomozást, és több mint száz ügynököt küldött a helyszínre.

Fejbe lőtték, de csodával határos módon túlélte a kislány a templomi mészárlást.

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

A templom elleni támadás az Egyesült Államokban hatalmas felháborodást keltett. Donald Trump elnök közösségi oldalán keresztények elleni célzott merényletnek nevezte a vérengzést.

Az erőszak ezen járványának véget kell vetni, azonnal

– fogalmazott. Michigan kormányzója és más politikusok szintén elítélték a történteket, különösen hangsúlyozva, hogy egy templom elleni támadás az Egyesült Államokban különösen megbocsáthatatlan.

Mitt Romney, ismert mormon politikus tragédiának nevezte a mészárlást, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A kongresszus demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries arra figyelmeztetett: az ország kicsúszik az ellenőrzés alól, és azonnali változásra van szükség.

A szemtanúk szerint mintegy 150 hívő tartózkodott a templomban, amikor a lövöldözés templomban elkezdődött. Többen a gyerekeket próbálták kimenekíteni a lövések és a lángok közül. A gyülekezet szóvivője hangsúlyozta: nincs ismert kapcsolat a támadó és a közösség között, az áldozatokért pedig békéért és gyógyulásért imádkoznak.

Sajnos a templom elleni támadás az Egyesült Államokban nem példa nélküli. Pár hete Minneapolis egyik katolikus templomát érte fegyveres merénylet, ahol két gyermek vesztette életét, és több tucat ember megsebesült. A tragédiák sorozata rávilágít arra, hogy a templomi vérengzés ma már az ország egyik legsúlyosabb biztonsági kihívásává vált.

Az esetről beszámolt a BBC.