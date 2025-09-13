69 tengerész halt meg az ágyúval felszerelt szörnyetegben – a HMS M1 véres története

100 évvel ezelőtt süllyedt el a HMS M1 tengeralattjáró Plymouth előtt. A HMS M1 egyedülálló konstrukció volt a brit királyi haditengerészet történetében – írja a Bild.

A HMS M1 tengeralattjáró

Fotó: Wikipédia

Az első világháború végén építették, a célja az volt, hogy kombinálja a tengeralattjárók és a csatahajók előnyeit. A hagyományos torpedók mellett egy 12 hüvelykes (305 mm) Mark IX-es ágyút is felszereltek rá, amelyet a víz alatt lehetett működtetni. Ez a megoldás lehetővé tette volna a nagy hatótávolságú támadásokat anélkül, hogy a tengeralattjáró teljesen a felszínre kellett volna emelkednie.

Azonban a tervezett fegyverzet használata során problémák merültek fel. A lövedékek visszarúgása instabillá tette a hajót, és a víz alatti lövések során keletkező pára is könnyen észlelhetővé tette a tengeralattjárót. Ennek következtében a HMS M1 sosem vett részt a harcokban.

A tengeralattjáró tragédiája

A HMS M1 egy kiképző gyakorlat során végzetes balesetet szenvedett a La Manche csatornában. A tengeralattjáró épp alámerült, amikor egy svéd kereskedelmi hajó, a SS Vidar nekiütközött. A baleset következtében az ágyú leszakadt, és a víz beömlött a hajó belsejébe. A 69 fős legénység életét vesztette, a holttestek sosem kerültek elő, és a roncsokra is csak évtizedekkel később, 1999-ben bukkantak rá.