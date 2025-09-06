Hírlevél

tengeri szörny

Rémisztő: óriási, bűzlő és oszladozó szörny tetemét mosta a partra a tenger

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Óriási test, amely mintha a mélység titkait hozta volna felszínre. A tengeri szörny Wales partjainál bukkant elő, és a látvány a helyieket is megrémítette. A 21 méteres tetem kilétére is fény derül a továbbiakban.
tengeri szörnyállatokszörnyeteg

A tengeri szörny rejtélye végre megoldódott: a homokban heverő hatalmas állat nem más, mint egy barázdásbálna. A szerdán felfedezett óriás Wales partjainál vetődött partra, és látványával napokig beszédtémát adott a helyieknek és a turistáknak egyaránt.

tengeri szörny
Janjucetus dullardi borjú és anya. A bálnafaj az őskori bálnacsoporthoz, a  mammalodonokhoz tartozott. Egy mára kihalt tengeri szörny (illusztráció)
Fotó: Cosmos Magazine

A tengeri szörny valójában egy 21 méteres barázdásbálna volt

A látogatók és a kutatók egyaránt megdöbbentek, amikor szembesültek a tenger titokzatos szörnyetegével: egy közel 21 méteres nőstény barázdásbálna teteme feküdt a parton.

Tudósok egy borotvafogú bálnát fedeztek fel, mely 26 millió évvel ezelőtt rótta a tengereket.

A Tengerészeti Környezetvédelmi Megfigyelő Szervezet (Marine Environmental Monitoring) munkatársai a helyszínen vizsgálták meg az állatot, és lenyűgözte őket a mérete.

A szakemberek mérései szerint a bálna feje több mint 6 méter hosszú és 2,5 méter széles volt. A szervezet közleményében azt is jelezte:

Sajnos már jó ideje elpusztult, ezért a bomlás előrehaladott állapotában volt.

A barázdásbálna a világ második legnagyobb állata a kék bálna után – írja a The Sun.

 

