Rémisztő: óriási, bűzlő és oszladozó szörny tetemét mosta a partra a tenger

A tengeri szörny rejtélye végre megoldódott: a homokban heverő hatalmas állat nem más, mint egy barázdásbálna. A szerdán felfedezett óriás Wales partjainál vetődött partra, és látványával napokig beszédtémát adott a helyieknek és a turistáknak egyaránt.
A látogatók és a kutatók egyaránt megdöbbentek, amikor szembesültek a tenger titokzatos szörnyetegével: egy közel 21 méteres nőstény barázdásbálna teteme feküdt a parton.
Tudósok egy borotvafogú bálnát fedeztek fel, mely 26 millió évvel ezelőtt rótta a tengereket.
A Tengerészeti Környezetvédelmi Megfigyelő Szervezet (Marine Environmental Monitoring) munkatársai a helyszínen vizsgálták meg az állatot, és lenyűgözte őket a mérete.
A szakemberek mérései szerint a bálna feje több mint 6 méter hosszú és 2,5 méter széles volt. A szervezet közleményében azt is jelezte:
Sajnos már jó ideje elpusztult, ezért a bomlás előrehaladott állapotában volt.
A barázdásbálna a világ második legnagyobb állata a kék bálna után – írja a The Sun.