Ilyen terápiás állatot még biztosan nem látott – videó

A terápiás aligátor eddig több étteremben és közösségi helyen is szíves fogadtatásra talált, ám a Walmart most egyértelműen jelezte: náluk nincs helye a különleges házikedvencnek. A pennsylvaniai férfi, Wesley Silva elmondása szerint a 150 centis, 14 kilós állat eddig mindenütt jó fogadtatásban részesült, sőt a Denny’s étteremben még „különleges bánásmódot” is kapott – írja a New York Post.

Az érzelmi támasz aligátor bevásárlókocsiban ült a pennsylvaniai Walmartban, mielőtt kitiltották az áruházból. Fotó:Kyaw Tun/Unsplash

A botrányt az váltotta ki, hogy vásárlók lefotózták a bevásárlókocsiban ülő, ruhába öltöztetett állatot a West Brownsville-i Walmartban. A képek gyorsan elterjedtek, és az áruházlánc közleményt adott ki.

Vásárlóink és munkatársaink biztonsága a legfontosabb számunkra. Bár szívesen látjuk a segítő állatokat, az aligátorok nem tartoznak ebbe a körbe.”

– írták.

Silva csalódott a döntés miatt, de kijelentette: nem tervezi megszakítani közös programjaikat. Négy éve él együtt Jinseioshival, miután egy szomszédja nem tudta tovább gondozni. A férfi elmondása szerint alaposan utánanézett a tartás feltételeinek, és biztos akart lenni abban, hogy nem veszélyeztet másokat.

Terápiás aligátor korábban is kavart vihart

Pennsylvaniában valóban nincs tiltva az aligátor tartása, amíg nem engedik szabadon őket a természetben. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy aligátor akár 3,5 méteresre és 450 kilósra is megnőhet, ami hosszú távon komoly kockázatokat jelent.

Nem ez az első eset, hogy egy aligátor közfigyelmet kapott: 2023-ban egy baseballszurkolót nem engedtek be a Philadelphia Phillies stadionjába, amikor érzelmi támasz állataként próbálta bevinni hüllőjét.

Korábban már írtunk arról is, amikor Észak-Karolinában egy háromméteres aligátor okozott felfordulást azzal, hogy az út közepén napozott.