Térdfájdalom fiataloknál: mi okozza és hogyan előzhető meg?

A térdfájdalom fiataloknál egyre gyakrabban jelentkező probléma, amelyet több tényező is kiválthat. Az aktív életmód, a sportolás, a hirtelen megnövelt fizikai terhelés, valamint a térdízületet alkotó porc, szalag és izmok túlterhelése mind hozzájárulhat a kellemetlen tünetek kialakulásához. A fájdalom nemcsak fizikai kellemetlenséget okoz, hanem hosszú távon az ízületek egészségét is veszélyeztetheti, ha nem kezelik időben – írja a DW.com.

Térdfájdalom fiataloknál: Mi okozza és hogyaní előzhető meg?

A fiataloknál a térdfájdalom leggyakrabban túlterhelésből ered. Amikor a térd körüli izmok, szalagok vagy inak túl vannak terhelve, gyorsan kialakulhat fájdalom, merevség és duzzanat. Az íngyulladás a leggyakoribb túlterheléses sérülések, de még a kevésbé aktív fiataloknál is előfordulhat, ha hirtelen növelik fizikai aktivitásukat. Emellett a patellofemorális fájdalom-szindróma is gyakori ok fiataloknál: ilyenkor a combizmok és a térd körüli inak egyensúlyhiánya miatt a térdkalács nem a megfelelő ízületi pályán mozog, ami túlterhelést és fájdalmat okoz a térd elülső részén. A patellofemorális szindrómában szenvedő fiataloknál a fájdalom főként térdelés, guggolás vagy lépcsőzés közben jelentkezik, és gyakran előfordul a térd recsegése vagy pattogása is.

Bár az ízületi kopás, azaz az osteoarthritis inkább idősebb korban jelentkezik, a fiatal sportolóknál vagy túlsúlyos fiataloknál már a 20-as években is kialakulhat. Az ismétlődő sérülések, ugrások, fordulások és intenzív terhelés károsíthatják a térdízület porcát, ami hosszú távon ízületi kopáshoz és állandó fájdalomhoz vezethet. A túlsúly ugyancsak fokozott terhelést jelent az ízületnek, ami gyorsítja a porc kopását.

Hogyan szüntethető meg a térdfájdalom?

A pihenés, a terhelést okozó sporttevékenységek ideiglenes kerülése, jégpakolás alkalmazása és nem szteroid gyulladáscsökkentők szedése jelentősen csökkentheti a fájdalmat.

Emellett a gyógytorna és a nyújtó gyakorlatok segítenek az izmok és szalagok egyensúlyának visszaállításában, a rendszeres erősítő és flexibilitást növelő lábgyakorlatok pedig hosszú távon megerősítik a térdízületet.