Így szüntetheti meg a térdfájdalmat 6 lépésben – műtét nélkül!

A térdfájdalom az egyik legelterjedtebb mozgásszervi probléma, amely számos okból kialakulhat: legyen szó sérülésről, ízületi kopásról vagy túlzott terhelésről. Az Egészségkalauz információi szerint bár sokan hajlamosak a pihenést választani, a túlzott inaktivitás inkább ront a helyzeten, hiszen az izmok meggyengülése fokozhatja a fájdalmat. A szakemberek szerint a kulcs a rendszeres, térdbarát mozgás, mint például az úszás, a gyógytorna vagy a vízi aerobik.

Térdfájdalom ellen a mozgás és a gyógytorna a leghatékonyabb

Fotó: Unsplash

5 bevált módszer a térdfájdalom ellen

1. Mozgás, de okosan

Ha a térdet nem mozgatjuk rendszeresen, az izmok elgyengülnek, így még nagyobb terhelés kerül az ízületre. Ezért a szakértők a rendszeres, de kímélő mozgást ajánlják: úszás, gyógytorna, séta vagy vízi aerobik. Ezek erősítik a térd körüli izmokat, miközben nem terhelik túl az ízületet.

2. Kerüljük a térdet megterhelő sportokat

Vannak mozgásformák, amelyek különösen nagy terhelést rónak a térdre. Ilyen például a kemény talajon futás, az ugrósportok (kosárlabda, röplabda), vagy a súlyemelés, ha nem megfelelő technikával végzik. Ezek a mozdulatok fokozhatják a sérülésveszélyt, illetve súlyosbíthatják a porckopást. Akut fájdalom esetén különösen fontos, hogy a térd kímélve legyen.

3. Jegelés és hőterápia

Sérülés vagy hirtelen jelentkező fájdalom esetén a jegelés a legjobb elsősegély. A hideg csökkenti a gyulladást és a duzzanatot. Az első 48–72 órában naponta több alkalommal, 15–20 percre érdemes jeget vagy hideg borogatást tenni a térdre. Később a meleg terápia is hatékony lehet: meleg fürdő, meleg törölköző vagy hőpárna lazítja az izmokat, fokozza a vérkeringést és segíti a regenerációt.

4. Testsúlycsökkentés és életmódváltás

A túlsúly az egyik legnagyobb rizikófaktor, hiszen minden plusz kiló többszörös terhet ró a térdízületre. Már néhány kilogramm leadása is érezhetően csökkentheti a fájdalmat és a porc további károsodását. Az életmódváltás – egészséges étrend, rendszeres mozgás, stresszkezelés – hosszú távon segíti az ízületek megőrzését.

5. Megfelelő lábbeli és segédeszközök használata

A jól megválasztott cipő és talpbetét tehermentesíti az ízületeket, sportoláskor pedig különösen fontos a megfelelő, párnázott talpú lábbeli. Ha a fájdalom miatt instabil a járás, érdemes ideiglenesen botot vagy mankót használni. Ez csökkenti az esés kockázatát és leveszi a nyomást a térdről, így gyorsabb lehet a felépülés.