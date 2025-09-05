Áttörés! Új készülék segíthet a cukorbetegeknek

A terhesség cukorbetegen különösen nagy kihívás, hiszen a hormonális változások nehezítik a vércukorszint szabályozását. A legújabb fejlesztés, a hibrid zárt rendszer, most a diabétesz kezelésében jelent áttörést a várandós anyák számára.

Komoly kockázatokat rejt a terhesség cukorbetegen (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Az Angol Országos Egészségügyi Szolgálat bejelentette, hogy több ezer 1-es típusú diabéteszben szenvedő nő kapja meg az új hibrid zárt rendszert, amely mesterséges hasnyálmirigyként működik. Ez az áttörés különösen fontos a terhesség cukorbetegen történő időszakában, hiszen a hormonok jelentősen befolyásolják a vércukorszintet. A várandós anyáknak most lehetőségük van egy olyan rendszer használatára, amely mobiltelefonos alkalmazással szabályozza az inzulin adagolását.

A mesterséges hasnyálmirigy csökkenti a vetélés és halvaszületés kockázatát

Más hasonló eszközökkel szemben ez a mesterséges hasnyálmirigy lehetővé teszi, hogy alacsonyabb glükózcélértéket állítsanak be, így jobban alkalmazkodik a terhességhez.

A készülék ráadásul távoli monitorozást is biztosít, így kevesebb személyes orvosi ellenőrzésre van szükség.

Fotó: Shutterstock

A diabétesz kezelésének kulcsa az inzulin, amely a cukrot energiává alakítja. Ha a szint nincs megfelelően kontrollálva, a terhesség alatt komoly szövődmények léphetnek fel. Ide tartozik a vetélés, a halvaszületés, a nagy születési súly és az újszülött fokozott ellátási igénye.

Az új rendszer segíthet a vetélés kockázatának csökkentésében, miközben biztonságosabbá teszi a várandósságot.

Évente körülbelül kétezer cukorbeteg nő esik teherbe Angliában, és most mindannyian hozzájuthatnak a hibrid zárt rendszerhez. Azoknak is elérhetővé válik, akik diabétesz mellett még csak tervezik a családalapítást, így a terhesség cukorbetegen soha nem volt ennyire kontrollálható és biztonságos – írja az Independent.