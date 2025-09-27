Teri Hatcher vizes, fehér pólóban mutatta meg barackmelleit

A rajongók szinte felrobbantották az Instagramot, amikor Teri Hatcher új képeket tett közzé kenyai utazásáról. A 60 éves színésznő melltartó nélkül, fehér topban lépett a vízbe, és mosolyogva lubickolt a lagúnában. Viccesen megjegyezte: „Ez én vagyok, amint egy ijesztő lagúnába sétálok be éjszaka Kenyában! Nézzétek a zoknit, amiről azt hittem, megvéd.” - írja a DailyMail.

Teri Hatcher, a Született feleségek sztárja 60 évesen is bomba formában Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

A kiruccanás során édesapja, Owen Hatcher Jr. is vele tartott, aki inkább lebeszélte volna a vízbe merészkedésről. Egy nappali családi fotón azonban együtt mosolyognak a szavannán, miközben zsiráfok sétálnak mögöttük.

Teri Hatcher a Született feleségek sztárjaként és a való életben is inspiráló

Mindkét szülője életben van, és nemrégiben egy megható videóban is szerepeltek, ahol Teri Hatcher házi készítésű tacóval lepte meg őket. A kenyai poszt egyben reklám is volt a színésznő Desperately Devoted című podcastjához, amelyet lányával, Emerson Tenney-vel és Andrea Bowennel – sorozatbeli lányával – vezet.

A színésznő máig legismertebb szerepe Susan Mayer figurája a Született feleségekben, ahol olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Eva Longoria, Marcia Cross, Nicollette Sheridan és Jesse Metcalfe. Bár a kulisszák mögötti feszültségekről szóló pletykák újra és újra felbukkannak, Teri Hatcher inkább a pozitívumokra koncentrál.

Legutóbb smink nélküli, filtermentes fotókat osztott meg, ahol természetes arcát mutatta meg a naplementében. A képekhez azt írta: „Minden ránc egy történet az emberi erőfeszítésekről, sikerekről és hibákról. Hálás vagyok minden pillanatért, amit az idő ajándékozott.”

Egészséges alakját tudatos étrendjének és életmódjának köszönheti: kerüli a cukrot, az alkoholt és a feldolgozott ételeket, helyette zöldségeket, gyümölcsöket, fehérjét és teljes kiőrlésű gabonát fogyaszt. Mindemellett meditációval és rendszeres sporttal tartja magát formában, hogy hosszú távon is aktív és egészséges maradhasson.

