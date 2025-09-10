Hírlevél

Lengyelország háborúra készülhet

Solingen

Itt az ítélet: több embert megkéselt a migráns Solingenben

23 perce
A németországi bíróság súlyos ítéletet hozott: életfogytiglani börtönbüntetést szabtak ki a solingeni késelőre. A terrorizmus vádja is fennállt, mivel a férfi az Iszlám Állam terrorszervezetnek hűséget fogadott, és támadása három ember életét követelte.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szerdán a németországi Solingenben történt, terrorizmus indíttatású halálos késelés elkövetőjét.

terrorizmus Syrian defendant Issa Al H (R) arrives on September 10, 2025 at court in Duesseldorf, western Germany, for his sentence at the end of his trial over a deadly knife attack that killed three people in August 2024 in Solingen, western Germany, during a summer city festival. The man was sentenced to life in prison. The court in Duesseldorf said Issa Al H, who was 27 at the start of his trial in May, was a member of the Islamic State group and had acted out of "treacherous and base motives". (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / GERMAN COURT REQUESTS THAT THE FACE OF THE DEFENDANT AND THE FACES OF JUSTICE OFFICERS MUST BE MADE UNRECOGNISABLE
Terrorizmus Németországban: a bíróság kimondta az életfogytiglani ítéletet a solingeni késelőnek
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Terrorizmus miatt életfogytiglani börtön jár a solingeni késelőnek

A düsseldorfi tartományi felsőbíróság megállapította, hogy a szíriai illetőségű tettes különlegesen súlyos bűncselekményt követett el, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az elítélt halála előtt szabadlábra kerüljön. A bíróság ítéletében kimondta: a férfi az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaként három embert mindenféle indíték nélkül, orvul meggyilkolt.

A fiatal szíriai férfi 2024. augusztus 23-án, Solingen alapításának 650. évfordulója alkalmából szervezett Sokszínűség fesztiválján ölt meg három embert késsel, és további nyolcat megsebesített. A vádirat szerint a tettes hátulról szúrta meg áldozatait, a nyakukra, illetve felsőtestükre célzott késével. A támadás után elmenekült a helyszínről, és másnap fogták el. 

Issa H. ellen aljas indítékkal elkövetett háromrendbeli emberölés és tízrendbeli gyilkossági kísérlet volt a vád, illetve az, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet tagja volt, amelynek órákkal a bűncselekmény előtt videoüzenetben fogadott hűséget. Az ügyészség szerint a férfi az interneten keresztül igyekezett felvenni a kapcsolatot dzsihadistákkal, akik ezt követően segítettek neki kiválasztani a gyilkossághoz használt fegyvereket.


A bírósági eljárás során a férfi májusban maga is beismerte tettét. „Ártatlanokat öltem meg, nem hitetleneket" – jelentette ki.

 

