Sokkoló: terrortámadás készült Oroszországban - az is kiderült, ki tette

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat közzétett egy videót, amelyen egy női ruhába öltözött ukrán ügynök látható, amint bombát helyez el egy szentpétervári védelmi cég vezetőjének autója alatt.
bombaFSZBhálózat

A nyomozók térfigyelő kamerákkal követték nyomon a terrortámadást tervező ukrán ügynök mozgását. A videón a hosszú szoknyát viselő támadó egy idős ember járását próbálta utánozni, és bottal sétált. Egyszer odament egy terepjáróhoz, eltűnt mögötte, majd rövid idő múlva az ellenkező irányba indult el.

terrortámadás
Terrortámadást terveztek Oroszországban.

Terrortámadás készült

Korábban az FSZB arról számolt be, hogy felszámolt egy szentpétervári ukrán hírszerző hálózatot, amely terrortámadást tervezett egy védelmi cég vezetője ellen. Az elkövetők az autójának felrobbantását tervezték, a bombát pedig egy városi temetőben rejtették el. A letartóztatottakra akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat.

Videón az elfogás

Az FSZB közzétett egy videót, amelyen látható, hogy letartóztatják azokat az ukrán ügynököket, akik terrortámadást terveztek egy szentpétervári védelmi cég vezetője ellen.

