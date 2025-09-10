Egy holttestet találtak a világhírű énekes kocsijában

Hétfő délután riasztották a Los Angeles-i rendőrséget, miután egy hollywoodi vontatótelepen álló Tesla járműből erős szag kezdett terjedni. A vizsgálat során a hatóságok a Tesla első csomagtartójában egy táskába helyezett holttestet találtak. A Variety információi szerint az áldozat személyazonossága egyelőre nem ismert, az ügyet halálesetként kezelik.

Egy lefoglalt Tesla csomagtartójában bukkantak holttestre. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

A 2023-as Tesla az énekes D4vd, polgári nevén David Anthony Burke nevére van bejegyezve, akinek menedzsmentje egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A 20 éves zenész világszerte ismertté vált a Here With Me és a Romantic Homicide című slágereivel, amelyek több mint másfél milliárd lejátszást értek el a Spotify-on.

D4vd jelenleg Withered című világkörüli turnéján vesz részt, amelynek keretében még ezen a héten Minneapolisban, majd szeptember 20-án Los Angelesben lép színpadra.

A zenész a közelmúltban az Epic Games-szel is együttműködést kötött: ő készítette el a Fortnite első hivatalos himnuszát, a Locked & Loaded (Official Fortnite Anthem) című dalt, amely a Fortnite Shopban is debütált.