Egy rendkívül egyszerű dolog segíthet a rák legyőzésében

A rákos betegek számára a mozgás nem csupán kiegészítő tevékenység, hanem a gyógyulást és a felépülést támogató tényező. A testmozgás a betegség minden szakaszában hozzájárulhat a jobb fizikai állapot megőrzéséhez, a kezelések elviseléséhez és a gyorsabb regenerációhoz.

Rák elleni harcban kulcsszerepe lehet a rendszeres testmozgásnak (illusztráció)

Testmozgás a rákbetegeknek: ajánlott gyakorlatok és terhelés

A mozgás a rákos betegek számára is titkos szövetséges lehet. A szakértők szerint a testmozgás nemcsak bizonyos daganatok megelőzésében játszik szerepet, hanem a kezelések alatt és után is javítja az életminőséget. Már a műtétek előtt is érdemes edzeni, hiszen a jobb fizikai állapot segíti a beavatkozások elviselését és felgyorsítja a felépülést.

Különösen hatékonyak a mérsékelt intenzitású aerob gyakorlatok, mint például a biciklizés vagy a futópadon való séta heti három alkalommal. Ezek nem szüntetik meg teljesen a kezelés okozta fáradtságot és izomvesztést, de lassítják a hanyatlást és támogatják a regenerációt.

A testmozgás a rákhoz kapcsolódó kimerültség ellen is hatásos, még akkor is, ha a beteg eleinte túl fáradtnak érzi magát.

A szakmai ajánlások heti 150 perc mozgást javasolnak, de már a rendszeres séta is kiváló kiindulás lehet. Idővel érdemes fokozatosan növelni az intenzitást, és erősítő edzésekkel vagy jógával kiegészíteni a programot.

A változatosság segíti leginkább a fejlődést: alacsony, közepes és magas intenzitású gyakorlatok váltogatása hatékonyabb, mint mindig ugyanazt ismételni.

Megfigyelések szerint a rendszeresen sportolók körében ritkább a rák előfordulása, különösen mell-, vastagbél- és tüdőrák esetén. Bár teljes bizonyíték még nincs, állatkísérletek azt mutatják, hogy a mozgás lassíthatja a daganatok növekedését, és kemoterápiával kombinálva még erősebb a hatása – olvasható az Mskcc.com