Összeesett a bíróságon, mielőtt meghallgatta volna ítéletét – meghalt a feleségét meggyilkoló texasi bohóc

Drámai pillanatoknak lehettek tanúi a houstoni bíróságon, amikor James Paul Anderson, egy 39 éves texasi tanár és egykori bohóc összeesett közvetlenül az ítélethirdetés előtt. A férfit 35 év börtönbüntetésre készülték elítélni, amiért 2023-ban agyonlőtte feleségét, a 34 éves Victoria Andersont – írja a NewyorkPost.

A 39 éves texasi tanár a houstoni bíróságon esett össze, mielőtt meghallgatta volna az ítéletet.

A hatóságok szerint Anderson drogot vett be a tárgyalás előtt. Röviddel ezután rosszul lett, és bár a bírósági tisztviselők naloxont – az opioid túladagolás ellenszerét – próbálták beadni neki, már nem tudták megmenteni. A kórházban 11:05-kor halottnak nyilvánították.

Texasi tanár drámai összeomlása

Szemtanúk elmondása szerint Anderson az ügyvédjével beszélt, majd kért néhány percet egyedül. Ekkor valamit a szemetesbe köpött, nem sokkal később pedig hányni kezdett. A rendőrség egy barna zacskót talált a kukában kristályos anyaggal, amelyről feltételezik, hogy metamfetamin volt.

A bíró azonnal lezárta a tárgyalótermet, és bűnügyi helyszínnek nyilvánította. Anderson korábban a Cleveland Independent School Districtben dolgozott, de sokan bohócként is ismerték „Mister Jazzz” művésznéven.

A gyilkosság ügyében a rendőrség megállapította: a férfi felesége korábban többször tett panaszt családi erőszak miatt, sőt a gyilkosság előtt egy hónappal beadta a válókeresetet.

