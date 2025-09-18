Tragédia Oregonban: ismét lecsapott Thor kútja

Több mentőegység is a helyszínre sietett, amikor bejelentést kaptak arról, hogy a férfi a vízbe esett, majd fuldokolni kezdett. A mentők először nem találták a férfit, ám hamar kiderült, hogy a hatalmas víznyelő, a Thor kútja belsejében rekedt – írja a Fox.

Thor kútja – Fotó: Unsplash

Sokadik áldozatát szedte a Thor kútja

A férfit végül az Egyesült Államok parti őrségének egyik búvára találta meg, de az életét már nem sikerült megmenteni. A baleset körülményeit egyelőre nem tisztázták, de a szemtanúk szerint a férfi túl közel állhatott a veszélyes peremhez, amikor a hullámok lesodorták.

A Thor’s Well, amelyet sokan csak „az óceán lefolyójaként” emlegetnek, egy mintegy 6 méter mély nyílás a sziklás parton. A Thor kútja valószínűleg egy hajdani tengeri barlang beomlásából keletkezett, és látványosan szippantja magába a hullámokat, ezért is látogatja sok turista.

A viharos tengeri áramlatok és a hirtelen vízszintemelkedés rendkívül veszélyessé teszik a helyszínt. Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) szerint a váratlanul érkező, messzire felcsapó hullámok akár 45 méterre is felcsaphatnak a parton, elsodorva embereket, rönköket és köveket is.

Coast Guard swimmer shares terrifying reality of descending into Thor’s Well after man’s fatal fall https://t.co/tlHUxrgGgH — The Oregonian (@Oregonian) September 17, 2025

A hideg víz további kockázatot jelent: az óceánba zuhanó emberek percek alatt kihűlhetnek, ami gyorsan tragédiához vezethet. A hatóságok arra figyelmeztetik a turistákat és a helyieket, hogy tartsák be a figyelmeztető táblák utasításait, és ne merészkedjenek túl közel a sziklák széléhez, hiszen a nyugati partvidéken a durva hullámzás több emberéletet követel, mint bármely más időjárási jelenség.

