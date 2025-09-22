Saját gondozóját marcangolta halálra egy tigris az oklahomai vadrezervátumban – írja a CBS News.

Halálra marcangolta gondozóját egy tigris (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Ryan Easly szombaton dolgozott a Growler Pines Tiger Preserve magánrezervátumban, amikor az egyik tigris megtámadta.

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

Ez a fájdalmas tragédia emlékeztet a vadvilág kiszámíthatatlanságára. Ryan tisztában volt ezekkel a kockázatokkal – nem vakmerőségből, hanem szeretetből. Az általa gondozott állatok számára nem csak vadállatok voltak, hanem olyan élőlények, akikkel kapcsolatot alakíthatott ki – egy kapcsolatot, amely tiszteleten, napi gondoskodáson és szereteten alapult

– írta Facebook-oldalán a vadrezervátum.

Csupán néhány nappal korábban egy oroszláncsorda végzett egy gondozóval egy bangkoki szafariparkban. A halálos állattámadást több turista is végignézte, míg a többi dolgozó próbálta szétkergetni a vadállatokat, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.