tigris

Halálra marcangolta gondozóját egy tigris

Megölte gondozóját egy tigris az Egyesült Államokban. A férfi egy vadrezervátumban látta el a vadállatot, amikor az rátámadt és megölte. A kiérkező hatóságok már nem tudták megmenteni az életét.
Saját gondozóját marcangolta halálra egy tigris az oklahomai vadrezervátumban – írja a CBS News

Halálra marcangolta gondozóját egy tigris (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Ryan Easly szombaton dolgozott a Growler Pines Tiger Preserve magánrezervátumban, amikor az egyik tigris megtámadta. 

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. 

Ez a fájdalmas tragédia emlékeztet a vadvilág kiszámíthatatlanságára. Ryan tisztában volt ezekkel a kockázatokkal – nem vakmerőségből, hanem szeretetből. Az általa gondozott állatok számára nem csak vadállatok voltak, hanem olyan élőlények, akikkel kapcsolatot alakíthatott ki – egy kapcsolatot, amely tiszteleten, napi gondoskodáson és szereteten alapult

 – írta Facebook-oldalán a vadrezervátum. 

Csupán néhány nappal korábban egy oroszláncsorda végzett egy gondozóval egy bangkoki szafariparkban. A halálos állattámadást több turista is végignézte, míg a többi dolgozó próbálta szétkergetni a vadállatokat, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

 

