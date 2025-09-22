Halálra marcangolta gondozóját egy tigris

Saját gondozóját marcangolta halálra egy tigris az oklahomai vadrezervátumban – írja a CBS News.
A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.
Ez a fájdalmas tragédia emlékeztet a vadvilág kiszámíthatatlanságára. Ryan tisztában volt ezekkel a kockázatokkal – nem vakmerőségből, hanem szeretetből. Az általa gondozott állatok számára nem csak vadállatok voltak, hanem olyan élőlények, akikkel kapcsolatot alakíthatott ki – egy kapcsolatot, amely tiszteleten, napi gondoskodáson és szereteten alapult
– írta Facebook-oldalán a vadrezervátum.
Csupán néhány nappal korábban egy oroszláncsorda végzett egy gondozóval egy bangkoki szafariparkban. A halálos állattámadást több turista is végignézte, míg a többi dolgozó próbálta szétkergetni a vadállatokat, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.