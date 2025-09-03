Rémisztő felvétel: majdnem széttépte a tigris a gyanútlan állatorvost – videó

Hírlevél

Videófelvétel is készült arról a félelmetes támadásról, amit egy állatkerti nagymacska követett el az állatorvos ellen. A tigris a mexikói Camino Real del Tigre állatkertben, Mazamitla városában vadult meg.
Videóra vették azt a tigrist, amelyik felugrott az állatorvos mögé, megragadja a dzsekijét, és a dróthálóhoz rántotta.

GAZIANTEP, TURKIYE - JULY 24: The tiger cools off with icy cocktails and spent time in their pools due to the high temperature as July 29 International Tiger Day to raise awareness about tiger conservation at sheltering in Gaziantep Wildlife Park, Turkiye on July 24, 2025. Adsiz Gunebakan / Anadolu (Photo by Adsiz Gunebakan / Anadolu via AFP), tigris
A tigris állítólag csak csak játszani akart
Fotó: ADSIZ GUNEBAKAN / ANADOLU

A szörnyű képsorokon jól látszik, ahogy megpróbálta a doktor nyakába mélyeszteni a fogait. 

Szerencsére egy kollégája gyorsan közbelépett, és sikerült eltávolítania a tigris karmait a nő ruhájából, mielőtt komolyabb sérülés történt volna a támadás során – írja a Daily Mail.

A tigris és a gondozó is jól van

A videó persze gyorsan elterjedt az interneten. A rémisztő eset után az állatkert nyilatkozatot adott ki, amelyben megerősítették, hogy az állatorvos, Alejandra Mora, és a tigris, Rayita is jól van. A doktor szerint a bengáli tigris csak a terepszínű esőkabátja iránt érdeklődött, és „csak játszani akart”.

„Először is, nagyon köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem. Jól vagyok, és Rayita is. Tegnap az történt, hogy az esőkabátom felkeltette a figyelmét, és játszani akart vele, ezért megragadott” – mondta az orvos.

Egy látogató megpróbált közbelépni, de megkérték, hogy ne tegye, mert túl erősen tartotta Alejandrát. Végül szerencsére nem történt baj. A gondozó egy rutinvizsgálatot végzett, amikor Rayita hátulról megragadta.

„Alejandrának az ijedtségen kívül semmi baja, remekül van, és továbbra is szeretettel gondoskodik a macskáinkról. A Camino Real del Tigre-ben egy nagy család vagyunk. Nekünk mindig a vendégeink és az állataink biztonsága az első” – nyilatkozta az állatkert szóvivője.

Egyébként 2024 decemberében állatvédők azzal vádolták meg a parkot, bedrogozzák a nagymacskákat, hogy a látogatók fotókat készíthessenek velük. Az eset után a mexikói környezetvédelmi hatóság négy napra bezáratta a parkot vizsgálat céljából. Végül aztán újranyithattak.

 

