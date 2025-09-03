Rémisztő felvétel: majdnem széttépte a tigris a gyanútlan állatorvost – videó

Videóra vették azt a tigrist, amelyik felugrott az állatorvos mögé, megragadja a dzsekijét, és a dróthálóhoz rántotta.

A tigris állítólag csak csak játszani akart

Fotó: ADSIZ GUNEBAKAN / ANADOLU

A szörnyű képsorokon jól látszik, ahogy megpróbálta a doktor nyakába mélyeszteni a fogait.

Szerencsére egy kollégája gyorsan közbelépett, és sikerült eltávolítania a tigris karmait a nő ruhájából, mielőtt komolyabb sérülés történt volna a támadás során – írja a Daily Mail.

A tigris és a gondozó is jól van

A videó persze gyorsan elterjedt az interneten. A rémisztő eset után az állatkert nyilatkozatot adott ki, amelyben megerősítették, hogy az állatorvos, Alejandra Mora, és a tigris, Rayita is jól van. A doktor szerint a bengáli tigris csak a terepszínű esőkabátja iránt érdeklődött, és „csak játszani akart”.

„Először is, nagyon köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem. Jól vagyok, és Rayita is. Tegnap az történt, hogy az esőkabátom felkeltette a figyelmét, és játszani akart vele, ezért megragadott” – mondta az orvos.

Egy látogató megpróbált közbelépni, de megkérték, hogy ne tegye, mert túl erősen tartotta Alejandrát. Végül szerencsére nem történt baj. A gondozó egy rutinvizsgálatot végzett, amikor Rayita hátulról megragadta.

„Alejandrának az ijedtségen kívül semmi baja, remekül van, és továbbra is szeretettel gondoskodik a macskáinkról. A Camino Real del Tigre-ben egy nagy család vagyunk. Nekünk mindig a vendégeink és az állataink biztonsága az első” – nyilatkozta az állatkert szóvivője.

Egyébként 2024 decemberében állatvédők azzal vádolták meg a parkot, bedrogozzák a nagymacskákat, hogy a látogatók fotókat készíthessenek velük. Az eset után a mexikói környezetvédelmi hatóság négy napra bezáratta a parkot vizsgálat céljából. Végül aztán újranyithattak.