Tigris tépte szét a férfit – még keresik az áldozat fejét

A férfi, Krishna Prasad Sharma augusztus 27-én motorral hajtott be az Adhabhar erdőbe, hogy állatai számára takarmányt gyűjtsön. Amikor nem tért haza, családja értesítette a hatóságokat. A rendőrök és katonák végül rátaláltak a férfi megcsonkított testére – a vizsgálat szerint egy tigris marcangolta szét.

A fejét eddig nem találták meg, de a rendőrség szerint minden kétséget kizáróan állattámadás történt – írja a Daily Star. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult.

A tigrisek ára: emberéletek

Nepál 12 év alatt megháromszorozta tigriseinek számát 121-ről 355-re. A kormány adatai szerint 2019 és 2023 között közel 40 ember vesztette életét tigrisek miatt, de a helyiek szerint a valós szám ennél sokkal magasabb.

Nepál miniszterelnöke felvetette, hogy akár ajándékként más országoknak is átadhatnának tigriseket: „Ha lehet sólymot vagy pávát tartani, miért ne lehetne tigrist?” – mondta.